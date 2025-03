Viralizou: ‘Vou me casar em seis meses e ainda não recebi o pedido’

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O que é preciso para um casamento? Para a jovem Nicole Custódio, de 20 anos, se tornar noiva é apenas um detalhe. Isso porque, nas redes sociais, ela conta que está nos preparativos para se casar, mas seu namorado ainda não fez o pedido.

"Eu já fechei o contrato do meu casamento, já fechei também as fotos e tem alguns fornecedores que estão quase para fechar. Só que meu namorado nem me pediu em casamento ainda”, diz em um vídeo viral, com mais de 1,5 milhão de visualizações.

A data para o enlace matrimonial – 29/8 – foi definida há mais de um mês. Segundo a jovem, o namorado está ciente de todos os preparativos. Nicole já contratou cerimonialista, decoração e até o local da festa. Ela e o noivo estão juntos há um ano. Na data do casamento, completarão um ano e meio de relacionamento.

“Eu confesso que estou bem ansiosa nos últimos dias. Eu espero que este mês o pedido saia, porque eu não aguento mais as pessoas me perguntando que história é essa de fechar os fornecedores sendo que eu nem recebi o pedido ainda”, confessou.

Lenda das narrações esportivas, Galvão Bueno fez uma declaração de amor à esposa Desirée Soares na data em que eles completaram 24 anos de casamento. Reprodução/Instagram “O esporte nos uniu em 2000! Atrás dele, saímos pelo mundo! Mas o mundo ficou pequeno! Tudo ficou pequeno frente ao nosso amor. Obrigado, Desirée, minha princesa, por esses 24 anos”, derreteu-se o narrador na legenda das fotos do casal. Reprodução/Instagram A empresária comentou a publicação lembrando que eles completarão 25 anos de casados em 2025: “Ano que vem bodas de prata! Te amo”. Reprodução/Instagram Galvão e Desirée são pais do youtuber Lucas Bueno, 22. O narrador tem mais três filhos - Cacá, Popó e Letícia -, frutos do casamento com Lúcia Costa. Veja a seguir outros casais de famosos que estão juntos há muito tempo. Reprodução/Instagram Martin Sheen e Janet Templeton - O ator, conhecido por filmes como "Apocalypse Now" (1979) e "Os Infiltrados" (2006), completou 84 anos no dia 03/08/24. Ele é casado desde 1961 com a atriz Janet Templeton. divulgação Bruna Lombardi e Carlos Alberto Riccelli - Casados desde 1978, os atores se conheceram nos bastidores da novela "Aritana", na antiga TV Tupi. Reprodução do Instagram @brunalombardi Sigourney Weaver e Jim Simpson - A atriz de "Alien" e o diretor de teatro são casados desde 1984. Eles têm uma filha, Charlotte Simpson, nascida em 13 de abril de 1990. Youtube Canal 25list Tk Malu Mader e Tony Bellotto - Desde 1990, a atriz é casada com o músico, que integra a banda de rock Titãs. O casal tem dois filhos. Reprodução Instagram Bono Vox e Ali Hewson - Casados desde 1982, o músico do U2 e Ali começaram a se relacionar em 1975. Reprodução Instagram Freddie Prinze Jr. e Sarah Michelle Gellar - Os atores, conhecidos por interpretar Fred e Daphne no filme “Scooby-Doo” (2002), casaram-se no mesmo ano do lançamento do filme. O casal se conheceu durante as filmagens de “Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado” (1997). Eles são pais de Charlotte Grace, de 15 anos, e Rocky James, de 12 anos. Reprodução/Instagram Tom Hanks e Rita Wilson - Casados desde 1988. Eles se conheceram em um episódio de "Bosom Buddies" (1980–1982) e se reencontraram nas filmagens do filme "Voluntários da Fuzarca" (1985). Reprodução do site CNN Entretenimento Jamie Lee Curtis e Christopher Guest - Casados desde 1984. Juntos, eles adotaram duas filhas: Annie (1986) e Ruby (1996). Reprodução do site .justjared.com/photo-gallery/ Michael J.Fox e Tracy Pollan - Os atores são casados desde 1988. Se conheceram no set da série "Caras e Caretas" (1982–1989). Reprodução do site celebretainment.com Denzel Washington e Pauletta Pearson Washington - Casados desde junho de 1983, eles têm quatro filhos: John David Washington, Katia e os gêmeos Olivia e Malcolm. Reprodução do site paparazzi.buzz/denzel-washington-the-incredible-longevity-of-his-relationship-with-his-wife-pauletta/ Gilberto Gil e Flora Gil - Casados desde 1988, eles se conheceram em 1979, em Salvador. Reprodução do Twitter @floragil2222 Dustin Hoffman e Lisa Hoffman - Casados desde outubro de 1980, o ator veterano e a empresária têm quatro filhos juntos: Jake, Rebecca, Max e Alexandra. Reprodução do site independent.ie/entertainment/movies Lisa Kudrow e Michel Stern - A estrela de "Friends" é casada desde 1995. Ela e o marido têm um filho juntos, Julian Murray. Reprodução Instagram Tony Ramos e Lidiane Barbosa - Casados desde 1969, quanto o ator ainda tinha 21 anos. Eles têm dois filhos. Reprodução do site http://celebridades.uol.com.br/noticias/redacao Glória Pires e Orlando Morais - Casados desde 1987. A atriz e o cantor têm três filhos: Antônia (1992), Ana (2000) e Bento (2004). Reprodução do Instagram @gpiresoficial Barack Obama e Michelle Obama - Se conheceram em 1989, ficaram noivos em 1991 e se casaram no ano seguinte. Eles têm duas filhas, Malia Ann e Natasha. Reprodução do site metropoles.com/colunas/pipocando Reprodução/Instagram Xororó e Noely Lima - Casados desde 1981. Eles vivem em um condomínio na região de Campinas, interior do estado de São Paulo e são pais dos cantores Sandy e Junior Lima. Divulgação TV Globo José Mayer e Vera Fajardo - Apesar da fama de galã, o ator é comprometido há mais de 50 anos. O casal está junto desde 1971. Reprodução do site noticiasdatv.uol.com.br/noticia/celebridades Reprodução/Instagram Sarah Jessica Parker e Matthew Broderick - Os atores são casados desde 1997 e têm três filhos: James Wilkie, e as gêmeas Marion Loretta e Tabitha Hodge. Reprodução do site revistamarieclaire.globo.com/Celebridades/noticia Foto: Reprodução Paula Toller e Lui Farias - A cantora , ex-integrante do Kid Abelha, segue carreira solo e é casada com o cineasta e ator desde 1987. Instagram @paulatoller Silvio Santos e Íris Abravanel - Morto em 17/08/2024, o apresentador estava casado com a empresária desde 1981. Por causa de ciúmes, eles chegaram a se separar em 1992, mas reataram um ano depois. O casal teve quatro filhas: Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata. Reprodução do Instagram @patriciaabravanel Voltar Próximo

A jovem destacou que quer estar preparada para o dia especial. “Quando eu imaginar que ele possa me pedir em casamento, eu vou marcar cabelo, unha para ficar preparada, porque Deus me livre sair feia no vídeo do pedido”, afirmou.

Em outro vídeo, Nicole conta que sempre sonhou em se casar e espera ser uma noiva elegante, como uma princesa da vida real. Mas, com a falta de dinheiro, ela resolveu começar os preparativos.

“Nós decidimos que vamos passar a melhor fase da nossa vida juntos, casados. Por isso, eu já estou correndo atrás de tudo, mesmo sem ter sido pedida em casamento ainda, porque seis meses é muito pouco tempo. Quando eu for pedida em casamento, eu tenho certeza que vai ser incrível e eu estou muito ansiosa por esse dia”, disse.