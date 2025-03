Vídeo: jovem tira máquina de golpista e consegue recuperar R$ 2 mil

Na última sexta-feira (7/3), um homem de 23 anos identificado apenas como Lucca, morador do Bairro Pompéia, na Zona Oeste de São Paulo, viralizou nas redes sociais em um vídeo que mostra o momento em que arranca a máquina de cartão de crédito da mão de um entregador ao perceber que estava sendo vítima de um golpe.

"Adivinha quem levou um golpe do entregador e achou uma ótima ideia pegar a maquininha dele? E pasmem, foi a melhor coisa que eu fiz, porque consegui estornar a compra pela própria maquininha dele", conta o estudante universitário na rede social X.

Na postagem, ele explica que havia solicitado via internet um técnico para consertar o interfone de seu prédio. Um atendente o retornou, passando o orçamento para o serviço no valor de R$ 50 referente à mão de obra e mais R$ 47,99 para trocar uma peça do aparelho.

O combinado entre o jovem e a empresa era que um motoboy levaria a mercadoria necessária para o ajuste, que seria paga presencialmente e, mais tarde, um técnico iria até o local para fazer o conserto.

No momento de passar o valor, o golpista estornou uma cobrança indevida de R$ 2 mil. Ele relata que cogitou estornar o pagamento de todas as últimas vendas registradas, mas a máquina não permite a devolução sem que o cartão usado para fazer a compra esteja inserido.

Questionada pela TV Globo, a Secretaria da Segurança Pública informou que a Polícia Militar recebeu um chamado para atender a ocorrência e compareceu ao local, mas não localizou a vítima.

Confira a nota da secretaria na íntegra:

A Polícia Militar esclarece que recebeu um chamado para atender a ocorrência e compareceu ao local, mas não localizou o solicitante. A vítima, um homem de 22 anos, registrou os fatos pela Delegacia Eletrônica. Segundo ele, após solicitar o conserto de um interfone por uma plataforma on-line, um motoboy compareceu ao seu endereço e, ao aproximar seu cartão da máquina para efetuar o pagamento do produto, percebeu que havia sido debitado de sua conta um valor maior que o combinado. Ele tomou o objeto da mão do motoboy, que fugiu. O caso foi registrado como estelionato e a vítima orientada quanto ao prazo de seis meses para ofertar a representação criminal para que o inquérito seja instaurado e a investigação prossiga.



