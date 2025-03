CNU 2025: novo golpe traz ficha de inscrição falsa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) divulgou um alerta para os interessados em participar da nova edição do CNU (Concurso nacional Unificado) e informou que as inscrições ainda não estão abertas.

No golpe, aplicado em um site falso que imita a página oficial do governo, são solicitadas informações pessoais por meio de um "formulário de inscrição".

Em um comunicado publicado nas redes sociais, o ministério diz que todas as novidades e informações sobre o novo concurso são divulgadas pelo próprio MGI e que os candidatos devem verificar a autenticidade das informações antes de tomar qualquer ação.

O edital da próxima edição do CNU deve ser divulgado até o final deste trimestre. Há expectativa de que as provas sejam aplicadas em agosto.

Ainda não é possível saber quais serão as vagas ofertadas, mas Esther Dweck, ministra da Gestão e Inovação, afirma que duas novas carreiras serão incluídas na seleção: uma para a área de Defesa, Justiça e Segurança e outra para a área de Desenvolvimento Socioeconômico. Os novos cargos serão destinados ao nível superior.

CNU 2024

Na última sexta-feira (7/3), o MGI publicou o resultado final do CNU no Diário Oficial da União. Ao todo, são 25 editais homologando os nomes dos convocados.

Segundo o ministério, os candidatos aprovados em cargos que não exigem curso de formação poderão ser contratados ainda neste mês. A contratação depende da aprovação final do Orçamento, que está parado no Congresso Nacional.

Para quem fará curso de formação, é preciso se matricular no órgão ou na escola pública que dará o curso. Além disso, os aprovados precisam acompanhar as datas na página do CNU, neste site.

As matrículas podem ser feitas a partir desta segunda-feira (10/3). A participação é obrigatória, eliminatória e classificatória. Só os aprovados nesta etapa serão contratados.

Para cursos organizados pela Enap (Escola Nacional de Administração Púbilca), a matrícula deve ser feita online, no site www.enap.gov.br, entre 10 e 18 de março.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Nos cursos do Cebraspe as datas de matrícula são diferentes dependendo do órgão e variam de 11 a 20 de março. As informações estão no site https://www.cebraspe.org.br/concursos/.