Sine de BH oferece processos seletivos para mais de 500 vagas

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Belo Horizonte realiza, entre os dias 17 e 20 de fevereiro, processos seletivos para duas empresas de call center. No total, são 540 vagas para operador de telemarketing ativo e receptivo. As seleções serão realizadas nas unidades do SINE Barreiro e SINE BH Resolve.

No Sine Barreiro, localizado na Rua Barão de Coromandel, 982, a seleção ocorre nesta segunda-feira (17) e na quarta-feira (19), das 8h30 às 11h30. Serão 120 vagas oferecidas na segunda-feira e 300 na quarta-feira, com possibilidade de trabalho home-office.

Já no Sine BH Resolve, na Avenida Santos Dumont, 363, no Centro de BH, o processo seletivo está marcado para quinta-feira (20), entre 8h30 e 12h, com 120 vagas disponíveis.



Para se candidatar é preciso ter ensino médio completo, mas não é exigida experiência prévia. Os interessados devem comparecer ao local do processo seletivo com documento pessoal.

Mais informações podem ser obtidas diretamente nas unidades do Sine ou pelos canais oficiais da Prefeitura de Belo Horizonte.





