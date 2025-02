Grande BH: jovem é encontrado morto dentro de buraco em estrada de terra

O corpo de um jovem, de 19 anos, foi encontrado dentro de um buraco em uma estrada de terra conhecida como “Estrada do Areal”, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desse domingo (16/2). O homem tinha passagem por tráfico de drogas e os policiais não encontraram testemunhas para o caso.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o corpo foi encontrado na Rua Jazida de Ageia, no Distrito Industrial Paulo Camilo Sul, próximo à entrada da empresa Brasmic Mineração Areia e Brita. Ele tinha perfurações aparentes de disparo de arma de fogo na cabeça e aparência de estar no local há mais de 24 horas.

O homem tinha o corpo dentro de um buraco com diversas pedras amontoadas ao redor, em posição sentada, com as mãos amarradas para frente e com a cabeça apoiada em uma pedra, conforme registros.

De acordo com a perícia da Polícia Civil (PCMG), o corpo possuía diversas marcas de perfuração de bala de arma de fogo, mas não precisou a quantidade. O perito também afirmou que foram encontradas cápsulas deflagradas de calibre .9 milímetros ao redor do corpo, além de um cartão de banco no bolso da vítima.

Após a identificação da vítima, os militares consultaram o nome no sistema e constataram que ele possuía passagens por receptação, furto e dano na Grande BH, além de outra passagem por tráfico de drogas na capital mineira.

Devido ao local ser afastado, não foram encontradas testemunhas, moradores da região ou câmeras de segurança que possam ajudar na investigação. O caso foi encaminhado à Delegacia Especializada de Homicídios de Betim.