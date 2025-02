Homem morre ao capotar carro em rodovia e atingir área de vegetação em MG

Um homem de 50 anos morreu neste domingo (16/2) após o carro que ele dirigia capotar na MG-179, no município de Machado, Sul de Minas.

O acidente aconteceu no início da manhã, por volta das 6h15. Apenas o motorista estava no carro. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele teria perdido o controle da direção do veículo enquanto trafegava na faixa sentido Alfenas/Machado e capotou.

Conforme as imagens divulgadas pela corporação, o carro saiu da pista, atingindo uma área de vegetação. A vítima já estava morta quando os militares chegaram no local. As polícias Militar e Civil foram acionadas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia