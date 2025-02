Jovem de tatuagem melancólica é executado em Ibirité

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Um jovem de 26 anos identificado apenas como Kenedy e que tinha um texto de profunda melancolia tatuado na barriga foi morto com vários disparos de arma de fogo no Bairro Pantanal, em Ibirité, na Grande BH.

De acordo com uma mulher que se disse namorada dele, chamada Amanda, Kenedy tinha envolvimento com o tráfico de drogas e vinha sendo ameaçado há 20 dias, mas mesmo assim retornou à comunidade da quadrilha rival, onde morava com a avó.



No dia da sua morte, na madrugada deste domingo (16/02), o jovem magro e alto estava vestindo uma camisa vermelha do clube de futebol alemão Bayern de Munique e chinelos brancos. Tinha saído de um bar e caminhava pela Avenida Barbacena, perto da ponte sobre o Córrego Jatobá, quando foi abordado por um motociclista e um carona não identificados e fuzilado.

Na barriga de Kenedy, ao lado de uma tatuagem de palhaço, o jovem grafou na pele a frase: "Um dia a lágrima disse ao sorriso: invejo-te, pois sempre estás feliz. Engana-te, pois muitas vezes apenas disfarço a sua dor".



De acordo com a Polícia Militar, o corpo ficou estirado no asfalto e à sua volta foram encontrados 10 estojos de munição calibre 9 milímetros.



Ele foi atingido por vários disparos na virilha, na cabeça e nas costas - o que indica que ou ele tentou fugir ou sequer viu o que ocorreu.



O irmão dele, que se identificou apenas como Cristian Henrico negou que Kenedy sofresse ameaças ou que tivesse relação com o tráfico de entorpecentes. Abalado, sequer passou seu contato aos policiais.