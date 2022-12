MC Cabelinho toma anestesia geral para tatuar; entenda a técnica

Cantor usou o Instagram para contar sobre a atitude inusitada (foto: Instagram/Divulgação)

O funkeiro MC Cabelinho, namorado da atriz Bella Campos, está entre um dos assuntos mais comentados na web. O motivo? O cantor publicou uma foto nas redes sociais revelando que tomou anestesia geral para fazer uma tatuagem nas costas.



“Fé!!Agora só falta as pernas”, escreveu Cabelinho na legenda da publicação compartilhada na noite de quarta-feira (30/11). A atitude dividiu opiniões. Enquanto alguns seguidores incentivaram o cantor, outros discordaram totalmente.



“Eu to sem entender até agora em que situação o risco de submeter uma pessoa a anestesia geral e intubação seria aceitável para fazer um tatto. Até se fosse sedativo seria bem incomum, que local ou profissional que tem respaldo para fazer tatto e sedação/anestesista? Tantas perguntas”, afirmou uma usuária.





“Não julgo o Mc Cabelinho, porque se eu tivesse dinheiro, eu tomava anestesia geral até pra tirar o siso”, contestou outra.Este, entretanto, não é o primeiro caso. No início de novembro, o rapper Austin Santos, mais conhecido como Arcangel, tomou anestesia geral por dois dias seguidos para tatuar o peito em homenagem ao irmão que faleceu.Thiago Robis, coordenador da equipe de Anestesiologia do Instituto Mineiro de Cirurgia Plástica (IMCP), explica que a anestesia geral é uma técnica que pode ser feita apenas por um médico especialista. “Ou seja, é aquele profissional que fez seis anos da faculdade de medicina e depois uma especialização só em anestesia”.De acordo com Robis, a anestesia geral consiste, basicamente, em promover abolição da dor e provocar amnésia e inconsciência no paciente. “A gente usa uma variedade de medicações para permitir que a pessoa não perceba os estímulos que acontecem durante um procedimento, não se lembre do que aconteceu e permaneça imóvel”.Antigamente, a anestesia geral era indicada apenas para procedimentos longos e doloridos. Hoje, porém, pode ser usada em outras situações, como em um diagnóstico. “A gente pode fazer anestesia geral para um paciente que tem síndrome do pânico e não consegue ficar dentro de um aparelho de ressonância ou tomografia, por exemplo”, esclarece Thiago.Todavia, o médico salienta que a anestesia geral não pode ser indicada para qualquer coisa. “Apesar de ser um procedimento extremamente seguro e uma técnica que pode ser aplicada em diferentes contextos, a anestesia geral tem indicações precisas”.É muito importante se atentar a todos os cuidados necessários, como a presença de um médico anestesista, dos devidos equipamentos e medicações, dos profissionais habilitados e da equipe de enfermagem. O paciente precisa de assistência antes, durante e depois da aplicação, tudo isso é fundamental para que o procedimento ocorra com segurança”.Em relação aos riscos, Robis deixa claro que, na maioria das situações, são condições próprias do paciente, mas que qualquer situação de perigo pode ser controlada com uma boa avaliação pré-anestésica. “Uma consulta que o anestesista faz antes do procedimento para verificar todas esses possíveis riscos e achar soluções para diminuí-los.”





E pomada anestésica, pode?

Outro ponto que ganhou bastante espaço nas redes sociais é se o uso da pomada anestésica é ou não recomendado. Segundo o estúdio de tatuagem e piercing Laus Tatto, não existe nenhuma pomada anestésica para tatuagens. Os cremes encontrados nas farmácias foram feitos para procedimentos dermatológicos.“Portanto, ainda que tenham efeito anestésico durante a tatuagem, não é possível afirmar se elas não irão interferir na composição da tinta ou na cor do pigmento, por exemplo”, diz o site oficial da Laus Tatto.“Não podemos esquecer que tatuagem é algo supérfluo e a dor faz parte do processo. Por isso, pense bem sobre o assunto. O nosso conselho é que você não use qualquer pomada ou outros anestesiantes para fazer sua tatuagem. Aguente a dor e tenha a tranquilidade que ao fim, você terá uma tatuagem perfeita”, recomenda o estúdio.“O melhor que você pode fazer para aliviar a dor, é ter uma boa noite de sono e se alimentar bem no dia da sua sessão. Sem dúvidas, isso te ajudará. Quer usar uma pomada mesmo assim? Ok. É uma decisão particular. Mas, use apenas pomadas ou analgésicos regulamentados e que sejam vendidos em farmácia”, conclui.