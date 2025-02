Avenida do Barreiro, em BH, terá o sentido alterado a partir desta quinta

Jornalista em formação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Estagiária no Estado de Minas desde 2023, com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio áreas, como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional. Atualmente em Gerais

A Avenida Delfino Francisco Xavier, no Bairro Vale do Jatobá, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte, terá o sentido de circulação alterado a partir desta quinta-feira (13).

O trecho entre a Avenida Djalma Vieira Cristo e a Rua Marcionila Soares Vieira, atualmente mão única neste sentido, passa a operar em mão dupla neste trecho.

A medida, tomada pela BHTrans, foi divulgada no Diário Oficial do Município (DOM) nessa quarta.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Foram considerados estudos técnicos realizados com a finalidade de reorganizar a circulação de trânsito, gerando maior segurança e fluidez no uso das vias.