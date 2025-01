As ruas Turfa e Cura D’ars, no bairro Prado, Região Oeste de Belo Horizonte, conhecidas por abrigar diversos comércios, mudaram de sentido. A decisão foi divulgada no Diário Oficial do Município (DOM) nessa terça-feira (14).

Segundo a portaria nº 004/2025, a Rua Turfa, antes de mão dupla no trecho entre as ruas Turquesa e Cuiabá, passa a operar em mão única direcional neste sentido. A via conta com um trânsito movimentado.



Paralelamente, a Rua Cura D’ars, no trecho entre a Rua Safira e a Rua Cuiabá, de mão única nesse sentido, que passou a operar em mão única direcional no sentido contrário. A via é conhecida por ser estreita e terá o sentido alterado no trecho que compreende apenas um quarteirão.

De acordo com o documento, a decisão foi tomada com base em estudos técnicos realizados com a finalidade de reorganizar a circulação de trânsito, gerando maior segurança e fluidez no uso das vias, aprovada na Assembleia Geral dos Acionistas realizada em 26 de junho de 2024.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia