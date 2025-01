Um homem foi encontrado morto com mais de dez facadas, inclusive no olho, no meio de rua residencial no bairro São Joaquim, Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa quarta-feira (15/1). Até o momento, o homem não foi identificado.





Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a guarnição realizava um patrulhamento quando, por volta das 22h28, recebeu uma denúncia de um homem caído ao chão. Ao chegar ao local, a equipe encontrou o homem no meio da via pública, com diversos ferimentos e sangramento aparente.





O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte no local.





A Perícia da Polícia Civil também esteve presente e constatou que a vítima possuía seis perfurações de um objeto perfuro-cortante no tórax, quatro perfurações nas costas e uma no olho direito.





A arma utilizada foi identificada como uma possível faca, mas não foi encontrada na cena do crime.

Nenhuma testemunha foi encontrada para fornecer mais informações sobre o caso.

Com o homem, foi encontrado apenas um telefone celular, recolhido para análises. Ele não possuía documentos e não foi possível identificar nenhuma informação pelas roupas que usava. Até o momento, o homem ainda não foi identificado.

A ocorrência foi encaminhada à 10ª Delegacia de Plantão de Homicídio de Contagem, que segue com as investigações.