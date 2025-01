Enfermeira cuidava de paciente no Hospital Regional

A mulher de um paciente internado no Hospital Regional de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, foi detida pela Polícia Militar (PMMG) por ameaçar uma enfermeira da unidade. O caso aconteceu na noite dessa terça-feira (14/1). A suspeita teria dito que agrediria a outra mulher.

A acompanhante disse que não estava satisfeita com o atendimento da enfermeira ao homem, que havia passado por uma cirurgia na perna esquerda e dizia sentir dores.

A profissional de saúde administrou os medicamentos prescritos, mas, segundo a esposa dele, as dores continuavam.

A enfermeira explicou que o gotejamento lento era necessário e que o médico voltaria para acompanhar o caso, o que foi retrucado pela mulher, que exigia o médico no local.

Houve discussão, e, na confusão, a mulher ameaçou jogar seu telefone no rosto da profissional, além de desmerecer a capacidade técnica dela. A PM foi acionada, e a suspeita, conduzida pelos militares.

Ela admitiu a ameaça e os insultos e disse ainda estar arrependida, tendo agido no calor do momento devido ao desespero em ver o marido sentindo dores. Ainda assim, a enfermeira afirmou que representaria criminalmente contra a acompanhante do paciente.