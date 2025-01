Um homem de 22 anos foi preso em flagrante, na manhã desta quarta-feira (15/1), no momento em que tentava roubar um carro. De acordo com a Polícia Militar (PMMG), o indivíduo foi detido no estacionamento da Ceasa, em Contagem, na Grande BH. Ele é suspeito de integrar uma quadrilha especializada em roubos de veículos.

Segundo o capitão Roberto, desde dezembro a Polícia Militar vem monitorando a Central de Abastecimento por conta do crescimento de roubos a caminhonetes. Mais de 20 veículos teriam sido furtados no local.

“Temos feito observações diárias no estacionamento. Nesta quarta, vislumbramos um homem em atitude suspeita. Nos aproximamos e o pegamos quando abria uma caminhonete. Ele tinha, em seu poder, um dispositivo que possibilitar abrir e desarmar o sistema do veículo e ligá-lo em seguida”, conta o militar.





O capitão Roberto conta, também, que o ladrão disse que recebia R$ 1 mil por roubo e que sempre trabalhava por encomenda. A preocupação, agora, é descobrir outros integrantes da quadrilha e, principalmente, o homem que fazia as encomendas, que é o receptador do furto.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil, onde o homem está preso.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia