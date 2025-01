Com a recuperação de 14 computadores, a Polícia Civil (PCMG) esclareceu o furto ocorrido na Central de Atendimento do Mater Dei, na Região Centro-Sul de BH, nessa terça-feira (14/1). O crime teve autoria de um grupo criminoso formado por três homens, sendo um de 66 e dois irmãos, de 58 e 60. Eles também receptavam equipamentos de som e instrumentos musicais.

A queixa que levou às evidências de vários crimes partiu do hospital e foi registrada na 3ª Delegacia de Polícia Civil, no Centro. Os policiais conseguiram rastrear os equipamentos, localizando cinco computadores no Bairro Nova Esperança, na Região Noroeste da capital. Outros nove estavam no Candelária, em Contagem, na Região metropolitana de BH.





Além de notebooks, na residência do suspeito de 66 anos, os policiais encontraram diversos materiais de procedência duvidosa, como equipamentos da construção civil, máquinas fotográficas, instrumentos musicais, aparelhos de som e bicicletas.

Para fazer o transporte de todo o material apreendido, a Polícia Civil necessitou disponibilizar seis viaturas. O principal suspeito, que possui várias passagens policiais por receptação, não apresentou notas fiscais e não soube informar a origem dos produtos.





