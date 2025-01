A Polícia Civil recuperou, no final de semana, em Montes Claros, dispositivos de acessibilidade, notebook e documentos pessoais pertencentes a uma pessoa com deficiência, vítima de furto. Três pessoas foram presas, um homem, de 41 anos, uma mulher, de 34, autores do furto, e um receptador, de 47.





O roubo ocorreu no último dia 3 de janeiro, quando a vítima, um homem, de 41 anos, estacionou seu carro em frente a uma quadra de futebol. Ao retornar, encontrou o vidro traseiro do veículo quebrado e percebeu que os dispositivos lhe possibilitam locomoção, comunicação e realização de atividades habituais haviam desaparecido.









Segundo o delegado Carlos Alexandre Gomes dos Santos, a equipe da 1ª Delegacia de Polícia Civil em Montes Claros iniciou os levantamentos, conseguindo identificar o casal suspeito de cometer o furto.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Nas investigações, os policiais conseguiram identificar e prender, também, o receptador. Todos os itens roubados foram recuperados e devolvidos à vítima.