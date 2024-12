Já imaginou você chegar em casa, vindo do trabalho, e quando vai abrir a porta topa com uma serpente? Pois isso só não aconteceu graças a vizinhos de um morador no Bairro Novo Jaraguá, em Montes Claros, no norte de Minas Gerais, nessa quinta-feira (12/12).





A serpente, de cerca de um metro de comprimento, foi avistada por vizinhos, rastejando pela rua e entrando no jardim da residência. Imediatamente, chamaram o Corpo de Bombeiros. O tamanho, principalmente, e a força no rastejar deixaram os moradores apreensivos.





Ao chegarem ao local, os bombeiros iniciaram uma busca, e avistaram a cobra na porta da sala de entrada da casa. Iniciaram o processo de captura. O animal foi colocado num balde de plástico e levado, em segurança, para uma mata, seu habitat natural, onde foi libertada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia