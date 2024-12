Jacaré é capturado em calçada três dias após ser visto em lago

Um jacaré de pequeno porte foi capturado por equipe do Corpo de Bombeiros de Uberaba, no Triângulo Mineiro, em calçada da cidade, no início da madrugada deste sábado (7/12). O momento da captura aconteceu sem imprevistos.





Desde a noite da última terça-feira (3/12) os bombeiros tentavam resgatar o réptil que havia sido visto por trabalhadores que instalavam decoração natalina em lago do Parque das Acácias, conhecido como Piscinão. Diante disto, os bombeiros de Uberaba solicitaram apoio da Polícia Militar de Meio Ambiente, que forneceu uma armadilha específica para a captura do jacaré. A armadilha, equipada com iscas, havia sido posicionada no lago, na tentativa de capturar o animal.





No entanto, a captura só ocorreu três dias após o animal ser visto no Piscinão e a população acionar os militares. Os bombeiros capturaram o jacaré na altura do número 206 da rua Márcio Luis Camargos, bairro Estados Unidos, em local perto do Piscinão.





"No local a guarnição de bombeiros constatou que o réptil encontrava-se acuado em cima da calçada em via pública. Diante do fato, com a utilização de um cambão, os bombeiros efetuaram a captura do jacaré, de maneira que sua integridade física se mantivesse preservada. Após a captura, o réptil foi colocado em uma gaiola de transporte e levado até hospital veterinário para a correta destinação", informou o CB de Uberaba.