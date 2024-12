O desmoronamento de uma pilha de rejeitos dentro da Mina de Turmalina, no município de Conceição do Pará, Centro-Oeste de Minas Gerais, na manhã deste sábado (7/12), levou a evacuação de 75 pessoas. Os moradores foram levados para hotéis próximos, enquanto autoridades monitoram a situação na região.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o deslizamento atingiu um posto de combustíveis e uma casa, ambos com danos materiais. Apesar do impacto, o tanque de armazenamento do posto permaneceu intacto, e ninguém ficou ferido.

No povoado de Casquilho, próximo à mina, 16 residências foram evacuadas por precaução, e uma delas sofreu danos diretos. A Defesa Civil do município informou que algumas famílias decidiram, por conta própria, buscar abrigo em casas de parentes. O número exato de pessoas impactadas ainda está em apuração.

Risco de novos deslizamentos

Nesta manhã, uma equipe interna da Jaguar Mining, responsável pela mina, identificou uma anomalia durante inspeção de rotina. Em nota, a empresa garantiu ter acionado imediatamente os órgãos fiscalizadores e regulatórios.

Procurado pela reportagem, o Corpo de Bombeiros alertou na noite deste sábado que ainda há risco de novos desmoronamentos, e reforçou a necessidade de manter a área isolada.

A Defesa Civil de Conceição do Pará orientou os moradores a não retornarem às suas casas até que a situação seja considerada segura. Órgãos como a Defesa Civil Estadual, a Agência Nacional de Mineração e o Ministério Público também acompanham de perto o caso.

Confira a nota da Jaguar Mining na íntegra:

"A Jaguar Mining esclarece que, na manhã deste sábado (07/12), na Unidade Turmalina (MTL), localizada no povoado de Casquilho, em Conceição do Pará/MG, a equipe interna identificou uma anomalia em uma pilha de rejeitos durante inspeção.





Imediatamente, a empresa tomou as devidas providências oficiando os órgãos fiscalizadores e regulatórios.





A empresa está dando os devidos suportes para os moradores da comunidade local. Novas informações serão reportadas aos órgãos oficiais e responsáveis."

Confira a nota da Defesa Civil:

"De acordo com o empreendedor Jaguar Mining Inc., localizado no município de Conceição do Pará/MG, na manhã de hoje, 07/12/2024, ocorreu o deslocamento de parte do material da Pilha de Rejeitos/ Estéril sólidos Satinoco da Mina Turmalina. Como medida de segurança, foi realizada a evacuação dos moradores da comunidade de Casquilho de Cima, situada nas proximidades da pilha.

A Defesa Civil Municipal de Conceição do Pará, a Defesa Civil Estadual de Minas Gerais, Núcleo de Emergências Ambientais, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, o Núcleo de Combate aos Crimes Ambientais do Ministério Público de Minas Gerais, a Agência Nacional de Mineração e a Polícia Militar de Minas Gerais estão monitorando a situação e permanecem preparados para prestar assistência à comunidade.

Reforçamos o apelo para que as pessoas impactadas não retornem à área até que as autoridades emitam orientações oficiais sobre a retomada da normalidade."