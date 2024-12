Um desmoronamento de pilha de rejeitos dentro da Mina de Turmalina, no município de Conceição do Pará, no Centro-Oeste de Minas, mobiliza bombeiros, Defesa Civil e Polícia Militar neste sábado (7/12).





Até o momento, não há registro de feridos. Segundo informações iniciais, funcionários da mina estão sendo evacuados.

Os bombeiros estão no local realizando ações de Defesa Civil, monitoramento e gerenciamento da situação. A Defesa Civil Estadual está com uma equipe em deslocamento até o local.

A ocorrência está em andamento.

