Acidente ocorreu na altura do quilômetro 420, próximo ao trevo de acesso à cidade de Riacho dos Machados, no Norte de Minas

Um homem de 33 anos morreu em um acidente com carreta, na noite dessa sexta-feira (6/12), na BR-251, próximo ao trevo de acesso à cidade de Riacho dos Machados, no Norte de Minas.





Militares do Corpo de Bombeiros encontraram o veículo com as rodas para cima às margens da rodovia federal, na altura do quilômetro 420. A carreta transportava uma carga mista de metal, PVC, plástico, brinquedos e placas de sinalização.





Um guincho foi acionado para fazer o destombamento do veículo. Depois da ação, o motorista foi encontrado morto preso às ferragens.

Com equipamentos de proteção individual (EPIs) e com uso de técnicas e equipamentos específicos à atividade de salvamento veicular, os bombeiros removeram as ferragens e liberaram o corpo, o qual foi entregue à funerária de plantão.





Além do Corpo de Bombeiros, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Civil e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atenderam a ocorrência.

