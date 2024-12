A Polícia Militar prendeu dois jovens, de 21 e 22 anos, na BR-381, no município de Nova Era, na Região Central de Minas Gerais, nesta sexta-feira (6/12). Eles são apontados como os responsáveis pela morte de uma mulher, de 44. O corpo dela foi encontrado parcialmente carbonizado próximo à localidade conhecida como Ponte Torta, em João Monlevade.

Durante patrulhamento pela rodovia, os militares abordaram um deles em atitude considerada suspeita. O rapaz, segundo a PM, estava próximo a um carro estacionado em um posto de combustível. Os policiais realizaram buscas no veículo e encontraram vestígios de sangue e fios de cabelo no porta-malas. No assoalho, havia uma submetralhadora de calibre 9 milímetros.

O outro suspeito estava dentro do posto comprando um galão de combustível. Ao notar a abordagem, tentou fugir, mas foi capturado.

Dupla confessa assassinato

A vítima estava desaparecida desde o dia anterior. Após os militares localizarem o corpo, a dupla confessou o assassinato, segundo a Polícia Militar. Um dos suspeitos afirmou que havia sido ameaçado pela mulher. Outros detalhes não foram divulgados.

De acordo com o registro da ocorrência, os dois admitiram que planejavam incendiar o veículo e, por esse motivo, estavam comprando combustível em Nova Era. Eles foram conduzidos à delegacia.





