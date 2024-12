Marinha vai fiscalizar rios em Minas; entenda

crédito: Marinha do Brasil/Divulgação





Uma nova delegacia da Marinha do Brasil vai se instalar em Uberaba, no Triângulo Mineiro, nos próximos dias. A informação foi confirmada pelo secretário executivo do Conselho de Segurança Pública (Conseg) de Uberaba, Weber de Almeida Januário.

A nova unidade deve atuar como um novo braço da Capitania Fluvial de Minas Gerais, como já ocorre em Pirapora (Rio São Francisco), no Norte de Minas, e em São José da Barra (Furnas), no Sul do estado.





Além de atuar na fiscalização dos rios Grande e Paranaíba e no combate de crimes ambientais, em parceria com equipe da Polícia Militar do Meio Ambiente, a nova unidade da Marinha vai ofertar na região cursos profissionalizantes e atuar na área de regularização de documentos de embarcações e simplificação do processo de habilitação para Arrais-Amador, eliminando a necessidade de deslocamentos até Belo Horizonte.





"O comando da Marinha vai vir para Uberaba na próxima semana para finalizar a parte de planejamento. Inicialmente, de seis a oito militares vão ficar na cidade durante um período de 15 dias", adiantou Januário.





Cessão de imóvel





Na terça-feira da semana passada (26/11), a Câmara Municipal de Uberaba aprovou Projeto de Lei de autoria do Executivo Municipal que autorizou a cessão do imóvel de antiga Área Integrada de Segurança Pública (Aisp), localizado na Avenida Guilherme Ferreira, para abrigar a Delegacia do Comando da Marinha – Capitania Fluvial de Minas Gerais. O Projeto de Lei foi sancionado nesta semana pela Prefeitura.





Cerimônia de entrega de chaves





A Prefeitura de Uberaba, por meio do Conselho Municipal de Segurança Pública (Comseg), vinculado à Secretaria de Defesa Social (SDS), vai realizar na próxima segunda-feira (9/12), às 11h, uma cerimônia de cessão de imóvel e entrega de chaves à Marinha do Brasil.





"O evento será na sala de reunião R1, no Centro Administrativo, situado na Avenida Dom Luiz Maria de Santana, nº 141 – bairro Santa Marta. Estarão presentes representantes do Poder Executivo municipal, da Marinha do Brasil e demais autoridades convidadas.





No mesmo dia, às 14h, será apresentado o projeto e, em seguida, está agendada uma visita à instalação da futura Patrulha Avançada no Triângulo Mineiro, localizada na Avenida Guilherme Ferreira, nº 1.633 – Centro", informou a Prefeitura de Uberaba.





O secretário do Conseg de Uberaba conta que as tratativas para trazer a Marinha para Uberaba começaram no ano passado. Ainda segundo ele, a "força política" foi fundamental para a escolha de Uberaba para a instalação de unidade da Marinha em Uberaba.





"Também a estrutura da cidade foi fator determinante para a escolha, uma vez que Ituiutaba e Uberlândia também estavam na disputa.





Para convencer que Uberaba é a cidade ideal, eu levei o comandante da capitania dos portos de Minas Gerais, capitão Leonardo Lucena, para visitar alguns locais, como escolas para receber os filhos dos militares. Além disso, apresentei a orla do Rio Grande, no bairro Serraria, que tem um grande potencial náutico.

No primeiro momento, enquanto estarão regularizando a documentação, teremos de seis a oito militares. Assim que a Marinha fixar a delegacia, teremos mais de 30 militares da Marinha do Brasil trabalhando em nosso município", finalizou.