Inspirado no Mercado Central de Belo Horizonte, o antigo Mercado Distrital de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais, abre espaço para uma possível “startup do produtor rural”. O projeto do 'Mercado Novo Oeste', que tem como slogan “conectando pessoas, sabores e tradições”, está localizado próximo à MG-050, no Bairro Padre Libério, na entrada da cidade. Humberto de Freitas Filho, diretor executivo do Mercado, explicou que a ideia é privilegiar o produtor local e promover um mercado na porta do Centro-Oeste.

“A Região Centro-Oeste do estado possui uma variedade grande de produção. Vai do coco-da-baía a Uvas Finas”, declara. Humberto foi responsável por um mapeamento do Agronegócio na região. Os dados levantados em mais de 10 cidades (como Pitangui, Itapecerica e Formiga), indicaram uma vastidão de produtores rurais que só comercializavam seus produtos para centrais de abastecimento.

O diretor executivo contou que pegou seu carro e saiu pela região conversando com estes produtores, que em sua maioria vendem seus produtos apenas para o Ceasa. Segundo ele, o problema de fornecer os alimentos só para essas centrais de abastecimento, é que o caminho do produto até o consumidor é muito longo e individual.

O projeto tem o objetivo de englobar todas essas opções de maneira expositiva em um mercado só, além de ser uma oportunidade para os agricultores das redondezas se conectarem com mais clientes. Além disso, pode movimentar o comércio e o turismo da cidade. “A ideia é dar a este produtor local um ponto de venda direto para o consumidor, localizado estrategicamente próximo à MG-050, onde passam pessoas de toda a região, para a produção não depender só do Ceasa”, explica.

Para o presidente da Fiemg Regional Centro-Oeste e vice-presidente da Agência Novo Oeste, Eduardo Soares, além do agronegócio ser impulsionado, o turismo local também é beneficiado. “Eu quero que quem estiver circulando pelo mercado não compre apenas os produtos. Mas que seja atraído a conhecer os outros locais interessantes da região. Eu quero que o turista fique aqui uma semana, para que ele venha conhecer nosso Centro-Oeste”, declara. Segundo ele, além dos estandes de produtos, o local também vai oferecer gastronomia regional, cultura e espaço para outros eventos de lançamentos. O resultado busca uma integração do agronegócio com o turismo.







O Gerente regional do Sebrae-MG, Leonardo Mól, que é apoiador do projeto, contou que o Mercado Novo Oeste é uma oportunidade também para surgir novas empresas, impulsionar novos empregos e a renda local.

Ele explicou, ainda, que esse estilo de comercialização de produtos é mais rentável para o produtor, além de oferecer ao consumidor a oportunidade de comprar algo com frescor. “Essa cultura de compra de produtos regionais e frescos, somada às experiências gastronômicas e culturais, é muito valorizada pela sociedade, como acontece em nosso mercado na capital”, destaca.



Expectativas

Humberto de Freitas explicou também que o produtor rural que quiser expor seus produtos no mercado irá pagar uma taxa simbólica de aproximadamente 5% do que ele vender. “Esse mercado é uma startup do produtor rural, uma incubadora de pequenos empreendimentos do agronegócio. As expectativas são ótimas, ainda estamos procurando novos parceiros para investir. Mas queremos que as pessoas cresçam junto com o novo mercado”, declara.

Croqui do Novo Mercado Distrital de Divinópolis FIEMG/ Divulgação

O diretor explicou que busca empresas que compartilhem da visão de negócio e que queiram uma oportunidade, não só de expandir seus empreendimentos, mas também de atuar como embaixadoras da Região Centro-Oeste de Minas. “O objetivo é criar uma experiência autêntica para o turista, especialmente o mineiro, conectando-o às tradições e ao potencial da região. Estamos à procura de parceiros que enxerguem nessa oportunidade um caminho para crescer e, ao mesmo tempo, fortalecer nossa identidade.”





A obra está em fase de conclusão e será apresentada aos interessados até o fim de 2024. Ainda não existe estimativa de custos. “Quanto ao financiamento, acreditamos no princípio de que iniciativas de interesse público, como essa, devem ser financiadas por aqueles que irão diretamente participar dos resultados finais. Ou seja, todos os envolvidos, que vão se beneficiar do aumento de vendas e visibilidade, compartilham a responsabilidade do investimento." explicou Humberto.





O projeto promete 4 mil metros quadrados de área coberta, 1.500 metros quadrados de área descoberta e 75 lojas. A previsão é que seja aberto ao público no primeiro semestre de 2025.