Um dos cartões-postais de Belo Horizonte completa 95 anos neste sábado (7/9) e passará a ter um novo nome. Seguindo a estratégia de Naming Rights, o espaço que ocupa o Centro da capital mineira será denominado Mercado Central KTO, em referência à marca de casas de apostas. Os ‘Naming Rights’ do mercado vêm sendo negociados desde maio deste ano. A estratégia é uma cota comercial que prevê uma série de benefícios para a empresa parceira.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Além da presença no nome do Mercado Central, a casa de apostas terá vantagens como exposição em grandes eventos, banners, painel de LED, relógio do centenário, posts nas redes sociais, ativação com promotores e exclusividade no segmento. O contrato de patrocínio com a KTO tem duração de três anos e pode ser ampliado.





Outros detalhes sobre o patrocínio serão divulgados na festa de comemoração dos 95 anos do Mercado Central, que acontecerá neste sábado, a partir das 9h, na Avenida Augusto de Lima. O evento será gratuito e ocorrerá em frente ao mercado, com retirada de ingressos na plataforma Ingresse.





A celebração de aniversário contará com atrações como o Baile do Maguá, a banda Ca$h e o grupo Trem dos Onze. Ao todo, sete atrações musicais irão se apresentar em dois palcos ao longo do evento. Além das atrações gastronômicas, a festa de aniversário contará com barracas do mercado e de chefs convidados.

“Começando a contagem regressiva para o centenário do Mercado, queremos celebrar tudo o que esse local reúne: cultura, gastronomia e história. O Mercado Central é um lugar de integração entre os próprios mineiros, nosso ponto de encontro e conforto, mas também é uma potência que mostra a riqueza das nossas tradições para todo o mundo. Todo turista que vem para BH, com certeza, escuta: ‘Você tem que conhecer o Mercado Central’”, comenta Guilherme Rabelo, um dos sócios do evento.

Fundado em 1929, o Mercado Central recebe ao menos 15 milhões de pessoas durante o ano. São, em média, 32 mil visitantes por dia, com picos de 60 mil durante os fins de semana. O espaço conta com mais de 400 lojas e tem produtos mineiros típicos como destaque de vendas. Dentre eles estão o fígado acebolado com jiló, a limonada comercializada desde 1938, o pão de queijo com pernil e diversos queijos.





SERVIÇO:

Mercado Central 95 anos

Dia 7 de setembro

Horário: 9h às 19h

Local: Av. Augusto de Lima, 744

Centro - Belo Horizonte

Acesso gratuito. Retirada de ingressos pela ingresse.com/mercadocentral