Erick Matheus tinha sido visto pela última vez na sexta-feira (30/8) depois de sair do trabalho, em Sete Lagoas, na Região Central de Minas

Erick Matheus, de 21 anos, que estava desaparecido desde a última sexta-feira (30/8) em Sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais, foi encontrado nessa terça-feira (3/9) no Rio de Janeiro. O jovem havia sido visto pela última vez ao sair do trabalho, e sua localização foi confirmada após dias de intensas buscas.





Segundo os familiares, Erick costumava deixar o trabalho às 21h, horário em que seu pai normalmente o buscava. No entanto, naquele dia, o jovem não estava no local combinado.





A última comunicação de Erick Matheus com sua família ocorreu por volta das 17h do dia 30, quando ele enviou uma mensagem informando que iria tomar café e que não voltaria para casa para almoçar. Desde então, não houve mais contato.

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, não foram identificadas ações criminosas por terceiros no desaparecimento de Erick Matheus. As investigações sobre o caso foram concluídas.