Dois frentistas, de 49 e 59 anos, foram feitos reféns durante um assalto a um posto de combustível do bairro Alterosa, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada desta quarta-feira (4/9).





Segundo a Polícia Militar, quatro suspeitos chegaram ao posto dentro de um carro Fiat Palio e anunciaram o assalto. Os frentistas foram ameaçados de morte e levados até a cozinha do posto, onde ficaram presos.





Os quatro homens saíram de dentro do veículo com ferramentas de construção, arrancaram o cofre da empresa que fica chumbado no chão do posto e fugiram.

Os frentistas não souberam relatar características dos suspeitos. O cofre estava sendo abastecido desde a última quinta-feira (29), mas não há informações sobre a quantia levada.





Imagens de câmeras de segurança flagraram a ação do grupo. O caso será investigado.

