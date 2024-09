A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou que recebeu uma quantidade insuficiente de doses da vacina Varicela, contra a catapora. De janeiro a março deste ano, o município recebeu 18 mil imunizantes. Depois, em maio e junho não recebeu remessas da vacina. Já em julho e agosto, a cidade recebeu cerca de 5 mil doses, quantia incapaz de atender à demanda mensal, que é de 6,5 mil doses.

A informação veio de encontro à queixa por falta de vacinas em cidades do estado. Nessa segunda-feira (2/9), a Associação Mineira de Municípios (AMM) enviou um pedido de explicação ao Ministério da Saúde depois de receber diversas queixas de gestores de municípios sobre a falta de vacinas nos postos de saúde. Segundo o presidente da AMM, Marcos Vinícius Bizarro, as reclamações vêm sendo recebidas há mais de 90 dias.

A apuração da equipe técnica da associação apontou a falta das vacinas Tríplice Viral, Hepatite A, Febre Amarela, Varicela, Raiva em cultura celular/vero, Meningocócica Conjugada grupo C e Meningocócica Conjugada ACWY.

Em nota a PBH informou que, o município está abastecido com doses da vacina Tríplice viral, DTP, Febre Amarela, Hepatite A, Raiva e ACWY. Quanto à insuficiência da Varicela, a gestão municipal afirmou já ter acionado a Secretaria de Estado da Saúde (SES) sobre a situação e "não há, até o momento, previsão de recebimento de nova remessa de vacina para reabastecimento das unidades de saúde".

A política de vacinação no Brasil é responsabilidade do Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde. O PNI, portanto, é responsável por elaborar um plano para a aquisição dos imunológicos até sua disponibilização nas salas de vacina, assim como o estabelecimento das normas e a definição do público que será imunizado.

Estoque de vacinas em Minas

Questionada sobre a falta de vacinas em Minas Gerais, a SES enviou dados do estoque das vacinas e a cobertura vacinal até esta terça (3/9). Conforme os registros, a vacina Meningo C apresenta um quadro alarmante, visto que não há doses em estoque, bem como a Antirrábica Humana e a Varicela que possuem reservas baixas.

Veja abaixo o número de doses de vacinas solicitado, recebido e estoque atual e cobertura vacinal.

Vacina Solicitado Recebido Estoque atual Cobertura vacinal* Cobertura dose de reforço Meningo C 663.400 201.400 - 105,74% 102,96% Meningo ACWY 844.984 559.000 61.882 ** ** Hepatite A 356.480 230.824 12.830 86,40% - Antirrábica Humana 140.500 102.500 310 ** - Febre Amarela 3.467.760 1.204.880 57.090 88,05% - Varicela 1.409.920 50.000 286 74,70% - Tríplice viral 3.118.040 2.075.000 692.670 83,47 79,82%





Ainda em nota, a Secretaria informa que "vai receber uma remessa de 36 mil doses da vacina antirrábica humana nesta quarta-feira (4/9)".

O que diz o Ministério da Saúde

Ao Estado de Minas, o Ministério da Saúde informou que, exceto a vacina Meningo C, não há desabastecimento de nenhuma das vacinas em questão, sendo as demais distribuídas conforme disponibilidade em estoque. A pasta detalha a situação de algumas das vacinas oferecidas (veja aqui) e afirma que a indisponibilidade é ocasionada por fatores externos.

Em caso de indisponibilidade, o Ministério da Saúde recomenda que, assim que possível, o resgate de não vacinados e daqueles com esquema incompleto seja realizado, para fins de continuidade ou início do esquema vacinal, conforme as indicações do Calendário Nacional de Vacinação, de modo a não comprometer a proteção imunológica da pessoa. Além disso, em alguns casos específicos e se houver disponibilidade, podem ser indicados outros imunobiológicos para substituição provisoriamente.









