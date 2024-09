Setembro começou com recordes de calor em Belo Horizonte. Nesta terça-feira (3/9), a cidade registrou a temperatura mais alta do ano (34,4ºC), superando o recorde anterior, estabelecido em janeiro (34ºC), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A temperatura registrada superou os 34ºC observados em 17 de janeiro deste ano, e ainda veio acompanhada de um clima que se assemelha ao de deserto. À tarde, a umidade relativa do ar atingiu 12% na região de Venda Nova, bem abaixo dos 60% recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Este foi um dos índices de umidade mais baixos registrados no ano, ocupando o quarto lugar em um ranking que inclui outras oito datas.





A crescente da temperatura acontece em meio a mais uma onda de calor que atinge o estado mineiro. Esta é a segunda onda de calor que assola Minas Gerais durante o inverno de 2024, que, segundo previsões meteorológicas, já prometia uma estação mais quente comparada à do ano passado.





A seca ainda é agravada pela falta de chuva na capital, que registra, nesta terça, 139 dias sem chuva. O último registro de precipitações foi em 18 de abril. Nesta terça, o céu amanheceu embaçado e opaco, condição que se parece muito com fumaça, causada pela névoa seca. O fenômeno ocorre, normalmente, durante a tarde, quando as temperaturas estão mais altas e os níveis de umidade do ar mais baixos.

A névoa que prevalece na capital, segundo o Inmet, é a combinação de fatores como acúmulo de poeira, baixa umidade relativa do ar e o transporte da fumaça dos incêndios. A previsão é que ela persista até que haja chuvas significativas, mas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Minas Gerais não deve registrar chuva até o dia 15 de setembro.





A previsão para esta quarta-feira (4/9) é de céu claro com temperatura elevada e baixa umidade do ar, à tarde. Na capital mineira, a temperatura mínima prevista é de 15°C e a máxima de 34ºC, com umidade relativa do ar mínima em torno de 10% à tarde.

Maiores temperaturas de 2024



1°: 34,4 ºC nesta terça (3/9)

2º: 34,0 ºC em 17/1

3º: 33,8 ºC em 16/1, 17,1 e 17/3

4º: 33,7 ºC em 17/3

5º: 33,5 ºC em 16/1

6º: 33,4 ºC em 18/1e 29/2

7º: 32,4 ºC em 19/3