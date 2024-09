Em meio à onda de calor, a umidade do ar em Belo Horizonte chegou a 12% na tarde desta terça-feira (3/9), índice comparável a de desertos como o Saara, no Norte da África, e o Atacama, no Chile, conforme informações da Defesa Civil municipal.

A umidade relativa mínima do ar foi registrada entre 14h50 e 15h05 na estação da Prefeitura de Belo Horizonte localizada na Cidade Administrativa. O índice está bem abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que varia entre 50% e 60%.





O dia foi marcado por temperaturas elevadas, com o termômetro alcançando a máxima de 34,6°C. A seca ainda é agravada pela falta de chuva na capital, que registra, nesta terça, 139 dias sem chuva. O último registro de precipitações foi em abril.





Clima de deserto continua

Nesta terça, mais uma vez Belo Horizonte amanheceu com o ar embaçado e opaco. A condição, que se parece muito com fumaça, é causada pela Névoa Seca, um fenômeno que ocorre, normalmente, durante a tarde, quando as temperaturas estão mais altas e os níveis de umidade do ar mais baixos.





Segundo informações do Inmet, a névoa que prevalece na capital é a combinação de fatores como acúmulo de poeira, baixa umidade relativa do ar e o transporte da fumaça dos incêndios. A meteorologista Anete Fernandes explica que o fenômeno é comum no inverno, mas está piorando devido à ausência de chuvas e o número de incêndios. A previsão é que ela persista até que haja chuvas significativas.

O tempo seco requer alguns cuidados especiais com a saúde. Recomenda-se umidificar os ambientes com vaporizadores, baldes com água ou toalhas molhadas, além de se proteger do sol e abusar da hidratação. Outra orientação fundamental é evitar os exercícios físicos ao ar livre ou qualquer exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

A previsão para esta quarta-feira (4/9) é de céu claro com temperatura elevada e baixa umidade do ar, à tarde. Na capital mineira, a temperatura mínima prevista é de 15°C e a máxima de 34ºC, com umidade relativa do ar mínima em torno de 10% à tarde.