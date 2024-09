O dia será de muito calor e tempo seco em Belo Horizonte nesta segunda-feira (02/9). De acordo com a Defesa Civil de BH, o momento é de atenção devido às altas temperaturas e baixos índices de umidade relativa do ar.

Segundo o órgão municipal, o dia será de céu claro, com temperatura máxima prevista de 33°C à tarde. Já a umidade relativa mínima do ar fica em torno de 10%, considerada clima de deserto por meteorologistas. A seca é agravada pela falta de chuva na capital, que registra, nesta segunda, 137 dias sem chuva neste ano.

A condição climática ocorre devido a uma onda de calor, pela atuação de uma massa de ar seco e quente em Minas Gerais. O alerta na capital é válido até a próxima segunda-feira (9/9), quando a temperatura máxima fica 5°C acima da média climatológica do mês, que é de 27,9°C.

A Defesa Civil recomenda que as pessoas se hidratem e evitem esforço físico no período de 10h às 16h. A população deve usar chapéu ou boné e óculos escuros e aplicar protetor solar. Também é indicado que se diminuam os esforços físicos e sejam mantidos arejados os ambientes de trabalho e domésticos. O ideal é que as pessoas façam refeições leves e evitem bebidas alcoólicas.



Minas Gerais

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para esta segunda em Minas Gerais é de poucas nuvens apenas nas áreas do Vale do Rio Doce. Nas áreas próximas à região serrana que faz divisa com o Espírito Santo, na porção sul do Norte de Minas Gerais, e nos extremos norte e sul do estado, não há previsão de chuvas.

As mínimas mais acentuadas, de 13°C, podem ocorrer na região do Vale do Rio Mucuri, como nas cidades de Caraí, Padre Paraíso e Novo Cruzeiro. Já as máximas mais expressivas devem se concentrar no Triângulo Mineiro, onde os termômetros podem chegar a 38°C em municípios como Carneirinho, Limeira do Oeste e Santa Vitória.

De acordo com o Inmet, o mês de setembro será seco e quente em Minas Gerais. A semana já começa quente nesta segunda, com um fortalecimento de uma massa de ar quente e seco no estado, sendo mais quente e seco no período da tarde. A onda de calor será mais intensa nas regiões do Triângulo, Sul, Zona da Mata, Região Metropolitana de Belo Horizonte e Noroeste.