Fogo avança pelo Vale do Sereno em direção ao Belvedere

As chamas que ameaçaram o Condomínio Ville de Montagne, em Nova Lima, na Região metropolitana de Belo Horizonte, na noite desse domingo (01/9) mudaram de direção e agora seguem pelo Vale do Sereno, em direção ao Vila da Serra e ao Bairro Belvedere, em BH, o que mantém o estado de alerta emitido pelo Corpo de Bombeiros.

Ontem, o Tenente Aguiar, do Corpo de Bombeiros, disparou uma gravação por WhatsApp em que orienta os moradores do Condomínio Ville de Montagne a se prepararem para evacuar as casas. O fogo estava em área que impedia a ação de combate.

A causa do incêndio foi detectada, segundo informou a Brigada Carcará, que ajuda a enfrentar incêndios em mata na região. Um galho de uma árvore caiu sobre um transformador elétrico, dando início ao fogo. O equipamento elétrico acabou se transformando no estopim de um grande incêndio, que ameaçou moradias, inclusive um edifício.





Os moradores do prédio viveram momentos de pânico, segundo uma moradora, Nalva Rodrigues Figueiredo, que conta que foi uma das primeiras a ver o fogo e ligou para o Corpo de Bombeiros.





“Vi, da minha janela que o fogo estava do outro lado da rua, mas as chamas eram altas e fortes e logo passou para o lado de cá. De repente, os moradores do prédio, meus vizinhos, começaram a descer para a rua. O medo era que o fogo atingisse o prédio, os apartamentos”, conta.

Uma sirene que integra o equipamento de segurança do prédio foi acionada automaticamente.





Logo o fogo chegou na parte de trás do edifício, onde há uma piscina, de onde os moradores, usando baldes, tiraram água para tentar apagar as chamas, o que ajudou a diminuir o risco de que o incêndio tomasse conta do prédio.





Casas afetadas





O fogo destruiu parte da fiação da região e, segundo a Cemig, 851 pessoas foram atingidas, Isso aconteceu na manhã de domingo e depois de cinco horas, os técnicos conseguiram restabelecer a energia.





O Corpo de Bombeiros, ao chegar ao local, ainda na manhã de domingo, tomou como primeira providência evacuar os apartamentos do prédio ameaçado e também de casas próximas.





A recomendação passada pelos bombeiros, que usaram megafones, é que as pessoas retirassem materiais inflamáveis que tivessem em casa, uma providência para reduzir a chance de explosões.





No momento





O Corpo de Bombeiros segue com o combate às chamas. A preocupação, agora, é com o Vale do Sereno, onde acontece o combate, e o Belvedere, em BH, região densamente povoada e com muito comércio.