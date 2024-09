Um jovem de 20 anos foi preso, nessa segunda-feira (2/9), em Pedra Azul, no Vale do Jequitinhonha, sob suspeita de tráfico de drogas. A prisão ocorreu após uma denúncia anônima de que o suspeito e mais dois homens estariam usando uma casa no bairro Panorama como ponto de tráfico de drogas.

Durante o monitoramento da residência indicada, a Polícia Militar não encontrou os suspeitos no local. No entanto, ao intensificar as buscas pelo bairro Panorama, o suspeito foi localizado e abordado na garupa de um mototaxista enquanto se deslocava para o bairro Cruzeiro.





Após a ordem de parada, os policiais encontraram uma arma de fogo escondida na cintura do jovem. Durante a abordagem, os militares ainda identificaram uma sacola suspeita debaixo de uma viatura policial estacionada nas proximidades.





A sacola tinha 28 porções de crack, três buchas de maconha e seis munições. Segundo a PM, ao perceber a aproximação dos militares, o suspeito jogou a sacola embaixo da viatura para tentar esconder as drogas.





O preso tem passagens pela polícia por crimes como tentativa de homicídio, lesão corporal, disparo de arma de fogo e participação em organização criminosa.





O rapaz foi preso em flagrante e conduzido para a delegacia de Pedra Azul, juntamente com as drogas, armas e munições apreendidas. Os outros dois suspeitos, de 16 e 22 anos, mencionados na denúncia, não foram localizados até o momento.