O XXV Encontro Nacional de Automóveis Antigos acontece a partir desta quarta-feira (4/9) até o dia 8, em Araxá, na Região do Alto Paranaíba. O evento faz parte do Brazil Classics Kia Show 2024, e nesta sexta-feira (6/9) será realizado o grande leilão. Nele, Minas Gerais receberá um Rolls-Royce com valor estimado em R$ 1,3 milhão.

O evento é híbrido, presencial e online, e acontece no Tauá Grande Hotel & Termas de Araxá, com 57 modelos de veículos inscritos. Ele, inclusive, já está acontecendo na plataforma do leiloeiro oficial, Picelli Leilões, onde já é possível conferir os carros e a evolução dos lances.





As inscrições de veículos para o leilão já estão encerradas, mas ainda é possível se inscrever e comprar o convite na secretaria do evento para assistir.

O diretor do Circuito de Leilões, José Paulo Parra, explica que o leilão é composto de veículos antigos e especiais. É considerado antigo, conforme a definição da Federação Brasileira de Veículos Antigos, todo e qualquer carro que tenha mais de 30 anos, documentação regular e mantenha suas características originais ou valor histórico.

No caso dos especiais, ele conta que podem ser acrescidos aqueles que não tenham o tempo pedido, porém, será um futuro colecionado, um esportivo, importado ou com um número pequeno de modelos à venda.

O leilão apresenta carros como o clássico Aston Martin, sucesso nos filmes de James Bond e o Joagar, com apenas nove unidades fabricadas no Brasil.

O mais novo deles, conforme Parra, é um Maserati Quattroporte e o mais antigo se trata de um Packard. Em relação à expectativa em valores, é estimado que o mais caro se trate do Rolls Royce, classificada em R$ 1,3 milhão, já o mais barato, um Fiat Uno 1.6 R, com valor mínimo estipulado em R$ 14 mil.

José Paulo ainda ressalta que o evento é uma questão cultural. “Carro antigo é patrimônio, é cultura, tal como um museu. São expressões de design e tecnologia”, diz. Mas também garante que é uma ótima opção de investimento. “Além de divertido, é um dos ativos mais valorizados dos últimos anos”, comenta.