A capital mineira ganhou um novo espaço cultural no último sábado (3/9). O Teatro Arena Buritis, localizado no Colégio Batista Mineiro da Região Oeste de BH, tem como objetivo promover apresentações com entrada gratuita para democratizar o acesso à cultura.

O coronel Gedir Rocha é um dos idealizadores do projeto e diz que a ideia é promover “atividades culturais, sociais e de lazer gratuitamente, envolvendo a comunidade”. As apresentações a serem recebidas podem ser em qualquer formato cultural, como dança, teatro e contação de histórias.





Ele, que também é coordenador de segurança do Colégio Batista Mineiro e Colégio Batista Brasil, explica que não há limitações em quem pode se apresentar no espaço, que tem capacidade para até 300 pessoas. Os interessados devem entrar em contato com a escola para arranjo de detalhes.





Inauguração





O Teatro Arena Buritis foi inaugurado com a apresentação “Brasil em canção”, interpretada pela Orquestra Sinfônica da Polícia Militar de Minas Gerais (OSPM). “Essa parceria é relevante para todos os envolvidos. Levar música para a comunidade através de um projeto tão significativo é muito importante para a PMMG”, afirma o sargento André Taciano, integrante da OSPM.





Piloto de avião e morador do Buritis, Luis Raposo foi prestigiar o evento no último sábado e avalia a experiência positivamente. Além de gostar de orquestras, ele vê o espaço como uma boa oportunidade de reunir a família e fazer um programa diferente.





Para Luis, a gratuidade dos eventos é benéfica por democratizar o acesso à cultura e por incentivar que pessoas experimentem coisas novas. “As pessoas têm um pouco de resistência quando precisam pagar, são mais seletas, já vão no que sabem que vão gostar”, ele explica.

Outras duas apresentações da orquestra da PMMG estão marcadas para este ano: em 19 de outubro e 14 de dezembro. Na primeira data, também vai acontecer uma apresentação de dança.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos