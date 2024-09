A Polícia Civil (PCMG) em João Pinheiro, na Região Noroeste de Minas Gerais, investiga o assassinato de uma pessoa em que o autor do crime seria o pai dela. O suspeito foi preso no fim de semana, pouco tempo depois de o corpo do rapaz ter sido encontrado na casa onde apenas os dois estiveram. Ele nega ter cometido o crime.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

O assassinato ocorreu na Rua Albertino Ferreira Costa, no Bairro Ruralminas. A Polícia Militar (PMMG) encontrou um homem caído no quintal da residência com várias perfurações, provavelmente causadas por uma lâmina. A vítima foi identificada como Renato Borges Pereira.

Ele estava na casa junto com o pai e a perícia não encontrou nenhum sinal de arrombamento. Segundo o Boletim de Ocorrência, a irmã da vítima contou que pai e filho faziam uso de bebida alcoólica e crack juntos. Um primo de Renato Borges contou que esteve com os dois horas antes e que eles já teriam começado uma discussão.

De acordo com testemunhas ouvidas pela polícia, pai e filho brigavam constantemente e tinham um relacionamento conturbado.

Horas depois da descoberta do corpo, o pai foi encontrado pelos policiais e disse que o filho e o primo saíram para conversar com uma outra pessoa que os aguardava do lado de fora da casa. Lá teria havido uma discussão e ele ouviu uma pessoa gritar. Ao verificar, teria encontrado o filho ajoelhado e com um ferimento grave.

A versão do suspeito não convenceu a PM, uma vez que ele colocava a vítima em vários lugares diferentes e apresentava versões diferentes a cada vez que contava o caso.

O suspeito ainda tinha marcas de sangue na bermuda e também em uma das mãos. Um canivete com resquícios de sangue também foi encontrado no imóvel. Além disso, o pai não teria procurado ajuda imediatamente.

Ele acabou detido e as investigações tentam descobrir o motivo do assassinato.