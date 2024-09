As concessionárias costumavam usar o X, antigo Twitter, para informar sobre as condições das vias

A EPR Via Mineira, concessionária responsável pela administração do trecho da BR-040 entre Belo Horizonte e Juiz de Fora, lançou um canal no WhatsApp para divulgar atualizações em tempo real das condições de tráfego na via. Até então, as informações eram compartilhadas pelo X, ex-Twitter, mas a rede social foi suspensa.

“Essa iniciativa visa tornar a comunicação mais acessível e ágil, proporcionando aos motoristas uma experiência mais segura e informada ao longo de toda a rodovia”, diz Eric de Almeida, diretor-executivo da EPR Via Mineira.





Além de comunicados relevantes relativos às condições na via, como realização de obras e acidentes, serão postados no canal orientações de seguranças para evitar acidentes e detalhamentos sobre a localização e serviços das bases operacionais da concessionária.





O canal no WhatsApp está disponível para todos os usuários no site da concessionária. Em caso de emergência, os usuários podem ligar para o número 0800 003 1040, que também fornece informações sobre a estrada, incluindo bloqueios e trechos em obras.





A EPR Via Mineira assumiu como responsável pelo trecho BH-Juiz de Fora da BR-040 no dia 6 de agosto deste ano. A administração da concessionária é válida para os próximos 30 anos.





O aumento do preço do pedágio está entre as mudanças. O novo valor, aprovado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e cobrado em cada uma das três praças compreendidas no trecho, é de R$ 12,70 para veículos leves, mais que o dobro do cobrado antes, de R$ 6,30. Motocicletas, motonetas, bicicletas motorizadas, ambulâncias, veículos oficiais e do corpo diplomático têm o benefício de isenção da tarifa.





Todos os motoristas que possuem uma etiqueta de cobrança eletrônica (TAG) terão acesso ao Desconto Básico de Tarifa (DBT), de 5%. O projeto ainda prevê o Desconto para Usuários Frequentes (DUF), conforme trafegam pela rodovia. No final, o valor pode ser reduzido em até 70% para condutores de veículos leves. Para usufruir da redução da tarifa, basta que o carro tenha a TAG.





Segundo a empresa, os motoristas contam com atendimento médico, mecânico e guincho 24 horas por dia.





Serão investidos R$ 8,7 bilhões no trecho. Desse total, R$ 5,2 bilhões serão destinados para a duplicação de 164 km, construção de 42 km de faixas adicionais, correções de traçado, retornos e passarelas. Já R$ 3,5 bilhões deverão ser gastos com melhorias na rodovia durante os primeiros sete anos da nova concessão.





A nova administradora também deve empregar inovações tecnológicas e práticas sustentáveis, como a adoção da metodologia iRap de segurança viária, a instalação de iluminação LED em pontos críticos e o Programa de Carbono Zero.





Suspensão do X





O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), mandou suspender as atividades da rede social X (ex-twitter), nesta sexta-feira (30/8). A decisão do magistrado ocorre após a empresa do empresário Elon Musk não cumprir a ordem para que nomeasse um representante oficial no Brasil.

A decisão de Moraes também ocorre após um embate com Elon Musk, que publicou memes em suas redes sociais ironizando o magistrado. O empresário ainda acusa o ministro de práticas ‘autoritárias e ilegais’, afirmando que não mais cumpriria as decisões para bloquear perfis.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Fábio Corrêa