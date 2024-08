O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), mandou suspender as atividades da rede social X (ex-twitter), nesta sexta-feira (30/8). A decisão do magistrado ocorre após a empresa do empresário Elon Musk não cumprir a ordem para que nomeasse um representante oficial no Brasil.





A ordem para suspender a rede social é enviada para a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que precisa notificar as operadoras para que o acesso seja bloqueado para os usuários. As lojas de aplicativos, como Google Play, para os aparelhos Android, e a App Store, para dispositivos da Apple, também precisam suspender o download do X.

A decisão de Moraes também ocorre após um embate com Elon Musk, que publicou memes em suas redes sociais ironizando o magistrado. O empresário ainda acusa o ministro de práticas ‘autoritárias e ilegais’, afirmando que não mais cumpriria as decisões para bloquear perfis.

