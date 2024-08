O Ministério Público Eleitoral (MPE) solicitou à Justiça Eleitoral o indeferimento da candidatura de José Bonifácio Mourão (PL) como vice na chapa encabeçada por Coronel Sandro (PL) na disputa pela Prefeitura de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. O requerimento foi protocolado nesta sexta-feira (30/8) e o motivo é uma condenação Mourão no Tribunal de Contas da União (TCU) quando ele ocupava o cargo de prefeito no município.

Mourão foi prefeito de Governador Valadares entre 2005 e 2008. Durante o período, o TCU impugnou cerca de R$ 600 mil de R$ 2,8 milhões recebidos pelo município em repasse do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS). O processo transitou em julgado em 2021 e o ex-prefeito tenta recorrer da decisão que o tornou inelegível.





No pedido feito pelo MPE, o promotor Guilherme Heringer de Carvalho Rocha recorda o processo movido pelo TCU e questiona a ausência de documentos por Mourão que atestem sua elegibilidade e viabilidade para participar do pleito deste ano.





“No caso dos autos, considerando a existência de acórdão julgando não prestadas as contas do pré-candidato pelo TCU, a ausência de documento comprobatório do trânsito em julgado de decisão modificativa superveniente daquele acórdão e, sobretudo, não tendo sido juntada a certidão negativa do Tribunal de Contas do Estado e da União, requisito necessário ao RRC do ex-prefeito, o Ministério Público manifesta-se pelo seu indeferimento, pois não foram juntados documentos essenciais à análise da presença, ou não, das condições de elegibilidade e das causas de inelegibilidade fixadas na legislação eleitoral”, aponta o promotor na conclusão do pedido.









O processo que questiona a elegibilidade do ex-prefeito foi movido pelo Republicanos, partido que está na disputa pela prefeitura com chapa encabeçada por Renato do Samaritano. A corrida pelo Executivo também tem Léo Monteiro (PT) e Natal (Mobilização Nacional).





A reportagem entrou em contato com Coronel Sandro e José Bonifácio Mourão. Até a publicação desta matéria, não houve resposta.