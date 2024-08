O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) registrou 17.365 registros de candidaturas para os cargos de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. O número é 34,56% menor do que o registrado em 2020, quando 26.538 quiseram se candidatar no estado.





Ainda de acordo com o TRE, do total, mil candidatos buscam a reeleição, sendo 940 são para vereador, 50 para prefeito e 22 para vice-prefeito. Entre os candidatos, alguns nomes se destacam por serem famosos, seja pelo destaque em suas carreiras, seja pela relação com outras celebridades. A seguir, conheça um pouco de cada candidato famoso do Rio.

Um dos grandes nomes do BBB 20, o ator Babu Santana faz sua estreia na política, concorrendo a uma vaga na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, pelo PSOL. Segundo seu perfil nas redes sociais, se for eleito, suas ações vão focar na arte, cultura e educação da cidade carioca.







Bebeto (PSD)





Quem também faz sua estreia na eleição municipal é o ex-jogador Bebeto, que fez parte da Seleção Brasileira em 1994, que faturou o tetracampeonato. Tanto que o nome do candidato na urna é Bebeto Tetra. Ao 60 anos, essa é a primeira vez que ele tenta ser vereador. Ele já foi deputado estadual pelo Rio entre 2011 e 2021, com passagens pelo PDT, SD e Podemos. Em 2022, ele foi concorreu a deputado federal já pelo PSD, seu atual partido. No entanto, não foi eleito.





Lúcia Gagliasso (PL)





Mãe dos atores Bruno e Thiago Gagliasso e sogra da atriz Giovanna Ewbank, Lúcia Gagliasso disputa, pela primeira vez, um cargo político. Candidata pelo PL, ela não recebeu o apoio do casal Bruno e Giovanna, mas ganhou apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro e do deputado federal Nikolas Ferreira, ambos do PL.









Aos 71 anos, o ator Mário Gomes é conhecido como o galã de novelas da TV Globo, como 'Vereda tropical', 'Guerra dos sexos', 'Perigosas peruas', 'Gabriela' e 'Uga- Uga'. Agora, ele tenta ser vereador da capital fluminense, pelo Republicanos. Ele já tinha sido candidato anteriormente a vereador, em 2016, pelo PSB. Em 2006, 2018 e 2022, ele disputou o cargo de deputado estadual, integrando o PSDB, PRTB e Republicanos, respectivamente. No entanto, não saiu vitorioso em nenhum dos pleitos.









O ator carioca Sergio Hondjakoff, conhecido por interpretar o personagem Cabeção em sete temporadas de "Malhação", concorre ao posto de vereador do Rio. No passado, ele se envolveu em polêmicas por conta da dependência de drogas. Agora, ele promete focar em “melhorias significativas pra quem sempre me proporcionou estímulo corajoso”, caso for eleito.





Waguinho (PL)





A voz do hit “Marrom bombom”, sucesso dos anos 1990 do grupo “Os morenos”, também pode se tornar um vereador do Rio. Waguinho Cantor, que hoje é pastor, é candidato pelo PL. Em seu perfil, ele defende várias pautas ligadas à religião. O músico foi candidato a vereador por Nova Iguaçu em 2016, deputado federal em 2014, prefeito de Nova Iguaçu em 2012 e senador, em 2010. Ele já passou por partidos como PMDB, PDT, PCdoB e PTdoB.





Agles Steib (Republicanos)





O nome de Agles Steib pode soar estranho, mas ele tem um extenso currículo de personagens em novelas, filmes e séries, com destaque para Michael Jackson da novela “Senhora do destino”, da Tv Globo. Além de ator, ele também é diretor. Mas a arte deu uma pausa para que ele estreasse na política, em uma “luta por uma sociedade mais justa”.









Influenciadora, funkeira, caminhoneira e empresária, a Mulher Abacaxi, alcunha de Marcela Porto, disputa um cargo na Câmara de Maricá, no Rio de Janeiro. Segundo o site do TRE, ela é uma mulher trans. Em seu perfil, ela se apresenta como uma nova alternativa para a cidade.

Fora do Rio





Licurgo Spínola (PT)





O ator ficou famoso nos anos 2000, com o personagem Vitor, professor de matemática de “Malhação: Múltipla Escolha” e é estreante na política, tentando uma cadeira na Câmara de Curitiba (PR). Licurgo Spínola, que tem o nome de urna de Ator Licurgo, é representante do PT e já fez postagens ao lado da presidente do partido, Gleisi Hoffmann.





Luciane Amaral (MDB)





Mãe do vice-campeão do BBB 24, Matteus Amaral, Luciane Amaral faz sua estreia na polícia. Ela tenta uma vaga de vereadora em Alegrete (RS).