Com apostas em jingles, padrinhos políticos e uma enxurrada de propostas, os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte vão invadir as telas de TV na próxima sexta-feira (30/8), quando começa o horário eleitoral gratuito. Para muitas campanhas, esse período é visto como a cartada decisiva na disputa pelos votos de um eleitorado ainda indeciso na capital mineira.

A coligação “Coragem Para Mudar” (PL/PP), que tem como candidato o deputado estadual Bruno Engler (PL), ficou com o maior tempo na propaganda para prefeito, com 2 minutos e 43 segundos no bloco, além de 800 inserções. A distribuição entre os partidos e coligações é determinada pela Lei 9.504/1997, que estabelece que 10% do tempo total seja dividido igualitariamente entre todos os partidos, federações e coligações, enquanto os outros 90% são distribuídos proporcionalmente ao número de representantes na Câmara dos Deputados.

O grupo pretende usar o tempo eleitoral para apresentar propostas para Belo Horizonte. Embora Bruno Engler adote um tom alinhado ao bolsonarismo na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), ele deve aparecer mais moderado, tentando deixar claro que, se eleito, governará para todos os cidadãos de BH. Mesmo assim, vídeos com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) também fazem parte da estratégia, Engler aparecerá ao lado do líder político, que pedirá votos para o deputado. Essa parte da propaganda foi gravada em Brasília nas últimas semanas.

Além de Bolsonaro, Bruno Engler conta com o apoio de outro padrinho político de peso: o deputado federal Nikolas Ferreira (PL). Ferreira, que começou sua carreira como assessor parlamentar de Engler antes de se tornar vereador em BH e, posteriormente, o deputado mais votado da história do Brasil, é peça-chave nessa aliança. A "dobradinha" entre os dois rendeu a Engler o recorde de votos na ALMG, um feito que será amplamente explorado para destacar a força política dessa parceria.

A coligação "BH Sempre em Frente" – que reúne PSD, Solidariedade, União, PRB, Agir, Avante e a Federação PSDB/Cidadania – detém o segundo maior tempo de propaganda eleitoral, com 2 minutos e 34 segundos e 752 inserções. O grupo está focado na reeleição do prefeito Fuad Noman (PSD), cuja prioridade é combater o desconhecimento do atual chefe do Executivo.

A estratégia central é reapresentar Fuad aos eleitores, destacando constantemente as realizações dos últimos dois anos à frente da capital mineira. As premiações recebidas pelo prefeito, assim como as obras realizadas, terão papel de destaque nessa narrativa.

Em seguida, com 1 minuto e 49 segundos e 535 inserções, aparece a coligação "BH da Esperança", formada pela Federação Brasil da Esperança-Fé Brasil (PT/PCdoB/PV) e a Federação PSOL-Rede-PCB, que apoia a candidatura do deputado federal Rogério Correia (PT).

Com uma longa trajetória na política mineira, a campanha pretende destacar os feitos de Correia em Belo Horizonte, desde seus tempos como vereador e deputado estadual até as emendas mais recentes que ele direcionou à cidade como deputado federal. A estratégia inclui intensificar o vínculo de Rogério Correia com o presidente Lula (PT), destacando-o como o candidato oficial do líder petista.

Lula deve aparecer no horário eleitoral apenas nas próximas semanas e a campanha também conta com a participação confirmada do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT). O objetivo é mobilizar a militância e reforçar a imagem de Correia como o candidato mais alinhado com os ideais da esquerda brasileira.

Com o quarto maior tempo, Gabriel Azevedo (MDB) surge na coligação "Teto, Trabalho e Transporte", formada por MDB e PSB, com 1 minuto e 7 segundos no bloco e 332 inserções. Durante o horário eleitoral, o foco será apresentar o presidente da Câmara Municipal à cidade.

Embora ocupe o cargo de destaque, o vereador ainda não tem um rosto amplamente conhecido, apesar de projetos populares, como a tarifa zero para estudantes e moradores de vilas e favelas, levarem sua assinatura. A campanha pretende destacá-lo como o "pai" dessas conquistas, reforçando sua imagem de líder político capaz de desenvolver propostas em áreas como mobilidade, gestão urbana e moradia. O vereador tem diversos cursos na área e pretende popularizar seu nome, impulsionado para a área mais popular.



A coligação “A voz do Povo” conta com 50 segundos de bloco e 249 inserções e lança Mauro Tramonte (Republicanos). O partido do deputado estadual se uniu ao Novo e pretende usar essa aliança como estratégia. O governador Romeu Zema (Novo), através do seu vice Mateus Simões (Novo), indicou a vice da chapa, Luisa Barreto (Novo). A ideia é usar a popularidade de Tramonte e a gestão de Barreto para conquistar os votos. O ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, também deve aparecer no programa.

Com o segundo menor tempo, Carlos Viana (Podemos) e a coligação “Mãos à Obra, BH!” – que conta com Podemos, Mobiliza, DC e PRTB – apostará nas propostas previstas pelo senador em seu plano de governo. A ideia é mostrar as soluções de Viana para mudar a cidade.

A candidata Duda Salabert (PDT) tem o menor tempo de rádio e TV entre todos os candidatos, com apenas 26 segundos de bloco e 131 inserções. Questionada pela reportagem sobre as estratégias, a campanha informou que não abriria as apostas para a imprensa.

Confira o tempo eleitoral de cada candidato:





Coligação “Coragem para Mudar” (PL - PP)

Candidato: Bruno Engler

Tempo de bloco: 2’43”

Quantidade de inserções: 800

Coligação “BH Sempre em Frente” (PSD - Solidariedade – União – PRB – AGIR – AVANTE – Federação PSDB/Cidadania)

Candidato: Fuad Noman

Tempo de bloco: 2’34”

Quantidade de inserções: 757

Coligação “BH da Esperança” (Federação Brasil da Esperança-Fé Brasil (PT/PCdoB/PV) – Federação PSOL- Rede - PCB)

Candidato: Rogério Correia

Tempo de bloco: 1’49”

Quantidade de inserções: 535

Coligação “Teto, Trabalho e Transporte” (MDB - PSB)

Candidato: Gabriel

Tempo de bloco: 1’07”

Quantidade de inserções: 332

Coligação “A Voz do Povo” (Republicanos - Novo)

Candidato: Mauro Tramonte

Tempo de bloco: 0’50”

Quantidade de inserções: 249

Coligação “Mãos à Obra, BH!” (Podemos – Mobiliza – DC - PRTB)

Candidato: Carlos Viana

Tempo de bloco: 0’27”

Quantidade de inserções: 136

Partido Democrático Trabalhista (PDT)