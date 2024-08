Em passeio pelas ruas do Centro de Belo Horizonte, o candidato a prefeito da capital e senador licenciado, Carlos Viana (Podemos), prometeu adotar vans para complementar o transporte público na região de aglomerados, vilas e favelas da cidade.

Segundo ele, o transporte suplementar foi abandonado em função da pressão exercida pelos empresários do ramo, mas será retomado e ampliado caso ele seja eleito prefeito de Belo Horizonte.



“As empresas de ônibus têm obrigado a cidade a se restringir apenas às linhas tradicionais e a população dos bairros mais distantes fica muito prejudicada. Nós vamos trazer as vans para complementar nas regiões de aglomerados de vilas e bairros e levar as pessoas com mais rapidez até os terminais de ônibus e o terminal de integração do metrô", afirma Viana.





Segundo ele, a proposta não é trazer de volta os perueiros, como eram chamadas as kombis e vans que, na década de 1990, rodaram clandestinamente por toda a cidade.





“Não estou falando em perueiro, como aquela coisa do passado, estou falando em vans fiscalizadas, numeradas, todas sob controle, com horários estabelecidos e principalmente rapidez”, continua.





Viana também prometeu “devolver” os moradores em situação de rua que foram “deixados” na capital. Segundo ele, os prefeitos das cidades de origem serão comunicados e a ação será feita com apoio do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). Os que forem de Belo Horizonte, segundo o candidato, serão estimulados a fazer cursos profissionalizantes e poderão ganhar moradia popular.