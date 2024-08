O candidato à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) pelo PL, Bruno Engler, esteve no Mercado Central na manhã desta terça-feira (27/8) com a candidata a vice, Coronel Cláudia Romualdo, e o diretor-presidente do mercado, Ricardo Vasconcelos. Durante a visita, defendeu a flexibilização das regras para os comerciantes na capital e criticou a atual administração municipal.





Engler afirmou que, atualmente, a PBH “mais prejudica do que apoia os lojistas” e propôs reduzir, por exemplo, as limitações relacionadas aos letreiros luminosos e às placas na cidade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

“As pessoas aqui trabalham honestamente e precisam de apoio, não de restrições”, disse ele.





Questionado sobre o comércio de animais no Mercado Central, o candidato falou que não vê problema, desde que haja fiscalização rigorosa para garantir que os animais estejam bem cuidados.

Sabatinas do EM



As sabatinas do Estado de Minas começaram na segunda-feira (19/8), quando foi entrevistada Lourdes Francisco (PCO). Nos dias seguintes foram entrevistados Indira Xavier (UP), Wanderson Rocha (PSTU), Bruno Engler (PL), Carlos Viana (Podemos) e Duda Salabert (PDT).

Confira a agenda com as próximas entrevistas:

Quarta-feira (28/8) - Mauro Tramonte (Republicanos)

Quinta-feira (29/8) - Gabriel Azevedo (MDB)

Segunda-feira (2/9) - Fuad Noman (PSD)

Debate na Alterosa



Em setembro, a TV Alterosa e o Portal UAI convidam os telespectadores para assistir ao debate entre os candidatos à PBH. No dia 11, às 17h30, os sete candidatos dos partidos com representação em Brasília – como determina o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) – se encontram para confrontos diretos em quatro blocos.

Com duração de aproximadamente 2h15, o debate será apresentado pela âncora e editora da TV Alterosa, Carolina Saraiva. Na ocasião, Bruno Engler (PL), Carlos Viana (Podemos), Duda Salabert (PDT), Fuad Noman (PSD), Gabriel Azevedo (MDB), Mauro Tramonte (Republicanos) e Rogério Correia (PT), terão de responder perguntas feitas entre eles.

O primeiro, segundo e terceiro bloco, serão exclusivos para os confrontos. O primeiro candidato será definido por sorteio, e terá 30 segundos para formular uma questão para que outro candidato de sua escolha responda em até 1min30. O desafiante terá um (1) minuto para réplica, e o desafiado 30 segundos para a tréplica. A ideia é fazer com que cada candidato seja questionado por outro.

Em caso de ofensas e ataques, os candidatos podem levantar o braço em direção a Carolina Saraiva e pedir direito de resposta. O pedido será analisado por uma comissão. Se concedido, o candidato terá a fala no início do bloco seguinte.

O quarto e último bloco será destinado para as considerações finais. Cada candidato terá 2 minutos para encerrar sua participação no debate. Os melhores momentos poderão ser conferidos no portal do Estado de Minas e, também, na edição impressa do dia 12.