Rogério Correia (PT) foi o sétimo entrevistado das sabatinas do EM com candidatos à PBH

O deputado federal Rogério Correia, candidato à Prefeitura de Belo Horizonte pelo Partido dos Trabalhadores (PT), disse que se eleito vai refazer os contratos com as empresas de ônibus logo nos primeiros seis meses de governo. Em sabatina ao Estado de Minas e Portal Uai, nesta terça-feira (27/8), o petista detalhou seus planos para a capital mineira.

O candidato destacou que o principal problema da cidade, ‘sem sombra de dúvidas, é o trânsito, com muitas pessoas andando de carro devido à baixa qualidade do transporte público. “Uma medida que vamos ter que fazer é, exatamente, refazer os contratos que existem com as empresas de ônibus. Eu não vou esperar até 2028. Queremos fazer esse contrato antes, para que a gente tenha uma nova relação com as empresas”, disse.

Entre as medidas necessárias para melhorar o modal, segundo Rogério, está o aprimoramento do quadro de horários, o tamanho e o tipo da frota, que estariam sob controle da prefeitura e não da própria empresa. A ideia é que a administração da cidade tenha uma espécie de autoridade sob a concessão.

“Eu vou assinar uma portaria, criar uma comissão com os empresários, mas também os usuários, equipe da prefeitura e técnicos. Em seis meses essa equipe trabalha em um novo contrato e nós vamos negociar com as empresas. Se for necessário vamos até a justiça, mas esse contrato não pode permanecer. Esse contrato já tem 20 anos, ele não vai permanecer até 2028”, declarou.

O contrato dos ônibus foi assinado ainda em 2008, na gestão do também petista Fernando Pimentel. Desde então, o sistema passou por uma série de mudanças, como a inclusão de ônibus com ar condicionado, corredores exclusivos para o transporte coletivo, e o subsídio pago para as empresas.

Belo Horizonte também possui uma série de modalidades de tarifa zero como, por exemplo, a gratuidade para linhas que passam em favelas e vilas urbanas, criadas no último ano. Questionado sobre a possibilidade de uma gratuidade global, que atinja 100% dos usuários, Rogério Correia pretende ampliar o benefício para os fins de semana.

“Não é que a tarifa zero global seja inviável, mas ela precisa de alteração na legislação federal. É preciso, por exemplo, que quem faz o pagamento do vale transporte para o seu empregado possa depositar em um fundo. Se esse fundo pega todo o recurso daqueles que pagam o vale transporte, ele paga mais da metade do custeio do transporte. Com mais subsídio e outras questões, você pode viabilizar o tarifa zero, mas esse ainda não é nosso compromisso”, explicou.

Debate na Alterosa

Em setembro, a TV Alterosa e o Portal UAI convidam os telespectadores para assistir ao debate entre os candidatos à PBH. No dia 11, às 17h30, os sete candidatos dos partidos com representação em Brasília – como determina o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) – se encontram para confrontos diretos em quatro blocos.

Com uma duração de aproximadamente 2h15, o debate será apresentado pela âncora e editora da TV Alterosa, Carolina Saraiva. Na ocasião, Bruno Engler (PL), Carlos Viana (Podemos), Duda Salabert (PDT), Fuad Noman (PSD), Gabriel Azevedo (MDB), Mauro Tramonte (Republicanos) e Rogério Correia (PT), terão de responder perguntas feitas entre eles.

O primeiro, segundo e terceiro blocos serão exclusivos para os confrontos. O primeiro candidato será definido por sorteio e terá 30 segundos para formular uma questão para que outro candidato de sua escolha responda em até 1min30. O desafiante terá um (1) minuto para réplica, e o desafiado 30 segundos para a tréplica. A ideia é fazer com que cada candidato seja questionado por outro.

Em caso de ofensas e ataques, os candidatos podem levantar o braço em direção a Carolina Saraiva e pedir direito de resposta. O pedido será analisado por uma comissão. Se concedido, o candidato terá a fala no início do bloco seguinte.

O quarto e último bloco será destinado para as considerações finais. Cada candidato terá 2 minutos para encerrar sua participação no debate. Os melhores momentos poderão ser conferidos no portal do Estado de Minas e, também, na edição impressa do dia 12.