O deputado federal Rogério Correia, candidato à Prefeitura de Belo Horizonte pelo Partido dos Trabalhadores (PT), é o entrevistado desta terça-feira (27/8) na série de sabatinas realizadas pelo Estado de Minas nestas eleições de 2024. A conversa está marcada para às 10h, com transmissão ao vivo no YouTube do Portal Uai.







Rogério Correia é um dos principais quadros do PT em Minas Gerais. Ele foi vereador de BH por três mandatos (1989-1999), deputado estadual por quatro (1999-2018), e está em sua segunda legislatura como deputado federal (2019-). Atualmente o parlamentar ocupa o cargo de 1º vice-líder do governo do presidente Lula (PT) na Câmara dos Deputados.

As sabatinas do Estado de Minas começaram na última segunda-feira (19/8), quando foi entrevistada Lourdes Francisco (PCO). Nos dias seguintes foi a vez de Indira Xavier (UP), Wanderson Rocha (PSTU), Bruno Engler (PL), Carlos Viana (Podemos) e Duda Salabert (PDT). O próximo candidato a ser sabatinado é o deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos), nesta quarta (28/8).



Veja as próximas sabatinas



Quarta-feira (28/8) - Mauro Tramonte (Republicanos)

Quinta-feira (29/8) - Gabriel Azevedo (MDB)

Segunda-feira (2/9) - Fuad Noman (PSD)

