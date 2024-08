O candidato à prefeitura, Rogério Correia, participou do evento no Sindicato dos Jornalistas

O candidato à prefeitura de Belo Horizonte, Rogério Correia (PT), da coligação BH da Esperança (PT, PSOL, Rede, PV, PCB e PCdoB), compareceu ao lançamento da candidatura de Adriano Ventura (PT) a vereador, compromisso que estava previsto na agenda de campanha. O evento ocorreu na noite desta segunda-feira (26/08) na sede do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais, na Região Centro-Sul da capital.

Diante de diversos apoiadores e dos deputados estaduais Marquinhos Lemos (PT), Ana Paula Siqueira (Rede), Miguel Ângelo (PT), Professor Cleiton (PV) e Adelmo Leão (PT), Correia afirmou que vencerá a corrida eleitoral em Belo Horizonte e falou sobre as principais promessas de campanha. A vice na chapa do candidato petista, Bella Gonçalves (PSOL), também compareceu ao evento.

Durante o discurso, Correia prometeu que, se eleito, priorizará a educação infantil, a saúde e o transporte público em Belo Horizonte. “Nós vamos ter crianças de 0 a 3 anos, todas elas, em escolas de tempo integral em Belo Horizonte. A gente não abre mão disso”, afirma.

O candidato do PT aproveitou para criticar a falta de médicos e de equipamentos nos centros de saúde municipais, o que gera espera para a realização de procedimentos básicos. “As pessoas sofrem com isso: às vezes, vai-se a um posto de saúde e não há um exame disponível; há fila de dois anos para realizar um exame”, diz.

Correia assegurou ações para melhorar o transporte público. “Não há condições de termos 2,6 milhões de carros em Belo Horizonte porque as pessoas não conseguem pegar um ônibus. Virou uma aventura, virou tortura, às vezes, pegar um ônibus em Belo Horizonte. Duas horas num ônibus: ele quebra no meio do caminho, não tem ar-condicionado, e a pessoa paga caro pelo transporte (...). É por isso que o trânsito fica entulhado de carros e mais carros, e o trânsito vira um inferno”, avalia.

O candidato afirmou que, para resolver o problema, vai rever o contrato de concessão da prefeitura com as empresas de ônibus, que está em vigor até 2028. “Nós vamos ganhar a prefeitura, e esse contrato maldito não vai durar até 2028, de jeito nenhum. No primeiro dia em que eu sentar na cadeira de prefeito, vou montar uma comissão para elaborar um novo contrato e negociar com as empresas de ônibus de Belo Horizonte.”

Correia aposta em apoio do Governo Federal

À reportagem do Estado de Minas, Correia deixou claro que aposta no apoio do Governo Federal para vencer a corrida eleitoral e cumprir as promessas da campanha. “A estratégia é o programa de governo, e vincular esse programa para a cidade também ao presidente Lula e ao apoio que o governo do presidente Lula pode trazer para Belo Horizonte. Então, as obras de infraestrutura dependem muito do Governo Federal; são obras mais custosas que não cabem, às vezes, no orçamento de Belo Horizonte.”

Entre as obras que Correia promete realizar em sinergia com o Governo Federal estão a construção de moradias populares, investimentos em saneamento básico e em contenção de encostas e enchentes, além de obras de mobilidade urbana, incluindo o Anel Rodoviário.