Fuad Noman (PSD) foi visitar as obras de urbanização no Jardim Getsêmani ao lado de apoiadores

Acompanhado de apoiadores, o prefeito de Belo Horizonte e candidato à reeleição pelo PSD, Fuad Noman, visitou as obras de urbanização no bairro Jardim Getsêmani, na Região Nordeste da capital mineira, nesta segunda-feira (26/8). Ao Estado de Minas, ele declarou que busca um segundo mandato para concluir obras em regiões mais vulneráveis e dar início a outras.





“Não é possível que uma cidade como Belo Horizonte tenha uma população vivendo nas condições em que as pessoas do Jardim Getsêmani estavam vivendo. Não tinham esgoto, coleta de lixo, luz, rua asfaltada, nada. E nesses dois anos, trabalhamos fortemente para que este bairro passe a ser um bairro normal. Nem tudo está feito, mas estamos caminhando para realizar isso”, declarou ele.

De acordo com Fuad, já foram beneficiadas diretamente cerca de 500 moradias no bairro. Ainda em 2024, ele pretende instalar seis pontos de wi-fi público na região, além de estudar a viabilidade técnica em mais pontos do bairro no ano que vem.

Leia mais: Fuad cobra responsabilidade de adversários nas promessas





Busca pela reeleição

A visita também foi argumento para justificar a possibilidade de reeleição do candidato, que afirmou precisar de tempo para essas e outras obras em Belo Horizonte.





“Se formos reeleitos, que é o que estamos buscando, existem muitas outras obras que precisam ser feitas não só aqui, como também em outras vilas e favelas importantes, como Maria Tereza e Montes Claros, e outros lugares que estão em situação ruim e que a gente precisa trabalhar para melhorar. Dinheiro não falta, já recebemos um dinheiro do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), mas precisamos de tempo, e tempo exige uma reeleição”, explicou.





A urbanização do Jardim Getsêmani, bairro regularizado há oito anos, está prevista no Plano de Regularização Urbana (PRU), programa da PBH para urbanização de vilas, favelas, aglomerados e ocupações, com investimento de R$ 1,7 milhão. Recentemente, a PBH conseguiu R$ 150 milhões do PAC e R$ 70 milhões do Orçamento Geral da União para investir em obras desse programa.