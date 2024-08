O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), candidato à reeleição, criticou as promessas feitas pelos seus adversários na campanha e afirmou que muitas delas já estão contempladas pela Prefeitura. Fuad esteve na manhã deste domingo (25/8) na Virada Cultural, na Praça do Samba, montada na Praça Raul Soares, no Centro de BH, onde acontecem shows de samba.

Segundo ele, os candidatos nunca exerceram cargos na administração pública e fazem promessas "mesmo sem saber se podem cumpri-las ou não". O prefeito cobrou "mais responsabilidade" dos adversários.





"Quem não conhece a máquina pública, quem nunca dirigiu nada, quem nunca governou nada, fala o que acha que deve fazer. A política precisa ser um pouco mais responsável do que ficar fazendo promessas que não vai cumprir. Não é bobagem. Estamos entregando o que é importante", afirmou.





O prefeito também comemorou o que considera o "sucesso" da Virada Cultural e afirmou que o objetivo da Prefeitura é ver a população alegre. "Nosso objetivo é trazer o povo para a rua, aumentar o consumo, a renda, o emprego e a felicidade do povo. Porque é isso que nós precisamos: um povo alegre", defendeu.

Na área da cultura, Fuad prometeu que, se reeleito, vai ampliar o carnaval, o concurso de quadrilhas e a Virada Cultural.