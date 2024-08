A candidata à Prefeitura de Belo Horizonte, deputada federal Duda Salabert (PDT), disse neste domingo (25/8) que, se eleita, vai descentralizar a Virada Cultural para que a população da periferia tenha acesso e também realizar shows perto da região de bares e restaurantes para privilegiar os estabelecimentos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

"É importante descentralizar a Virada Cultural e os pontos de cultura de Belo Horizonte. Não queremos que as pessoas saiam de Venda Nova para acessar um ponto de cultura no Centro, nem que saiam do Barreiro para vir para cá. Pelo contrário, queremos que as pessoas saiam do Centro para ir ao Barreiro e a Venda Nova", afirmou a candidata, que caminhou nesta manhã pela Feira Hippie de Belo Horizonte.

Em relação à feira, que funciona aos domingos na Avenida Afonso Pena, região central da cidade, a candidata prometeu reforçar a segurança e transformá-la em patrimônio cultural de Belo Horizonte. Duda disse que passou boa parte da sua vida na feira, pois sua mãe era expositora e, por isso, tem "um carinho especial" por ela.

"Eu digo sempre que a cabeça pensa onde o pé pisa. Minha mãe a vida inteira foi feirante, inclusive dessa feira da Avenida Afonso Pena e da feirinha do Eldorado. Eu trabalhei como feirante um bom tempo aqui na feira da Avenida Afonso Pena, então sei das dificuldades, mas também dos prazeres de trabalhar nesse espaço", afirmou.

"É a maior feira de artesanato da América Latina. Merece também um reconhecimento do ponto de vista do patrimônio e ser um bem tombado. Além disso, é urgente valorizar, potencializar e melhorar. Percebemos a insegurança, sobretudo em momentos de maior movimento", defendeu.