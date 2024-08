Em caminhada pela Feira Hippie na manhã deste domingo (25/8), o candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, deputado estadual Bruno Engler (PL), lamentou a retirada do ar, das redes sociais, do candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, e classificou a decisão da Justiça Eleitoral como censura. Engler disse esperar que essa "censura" não chegue a Belo Horizonte e não se espalhe pelo Brasil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

"O nosso candidato apoiado pelo PL em São Paulo é o Ricardo Nunes, mas, independentemente de qualquer coisa, não podemos admitir a censura a um candidato." Segundo ele, "calar um candidato, tirá-lo do jogo é uma situação que não é agradável; consideramos isso muito negativo e lamento que tenha ocorrido."

Em relação à Feira Hippie, realizada todos os domingos na Avenida Afonso Pena, região central da capital, o candidato prometeu que, se eleito, dará "toda a estrutura possível". "Vamos desburocratizar para que possamos ampliar ainda mais a nossa feira. Acho que a feira já se tornou patrimônio de Belo Horizonte", defendeu.

Engler falou também sobre a vinda do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) à capital em apoio à sua candidatura. Segundo ele, Bolsonaro participará de um comício em um estádio na zona sul no dia 5 de setembro.