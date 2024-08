A candidata à vice-prefeita de Belo Horizonte na chapa do senador Carlos Viana (Podemos) será Renata Rosa (Podemos) e não mais a líder comunitária Kika da Serra (Podemos). O nome de Renata foi registrado pelo partido à revelia do candidato. E, desde o início da campanha, Viana garantiu, mais de uma vez, que Kika seria a candidata e que essa escolha era pessoal dele. No entanto, segundo ele, por uma decisão pessoal de Kika, ela desistiu de ser a vice e vai concorrer Câmara dos Vereadores.

Ao lado da presidente da legenda no estado, deputada federal Nely Aquino, que foi quem impôs o nome de Renata Rosa, Viana afirmou que a decisão foi pacificada internamente e que a desistência partiu da vice escolhida por ele. Garantiu ainda que, se eleito, fará uma gestão com duas vices.

Para Viana, a decisão foi a mais sensata diante do cenário colocado pelo Podemos. “A prefeitura de Belo Horizonte precisa de compromissos firmes e sérios, a situação do caixa precisa ser resolvido. Não é momento para ter vaidade e nem medir forças é o momento de discutir projetos para melhorar a vida dos moradores de BH. Por isso, pensando em governabilidade e no melhor para cidade, segui o desejo da Kika da serra e vamos seguir como nome de Renata Rosa”, explicou Viana.